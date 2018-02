Reakcije iz Srbije i RS na film Morgana Freemana o BiH i Srebrenici

U nedjelju je na kanalu National Geographic prikazan serijal ‘Priča o nama’ Morgana Freemana. U najnovijem serijalu popularni holivudski glumac je posjetio Bosnu i Hercegovinu, te razgovarao sa uglednim novinarom Senadom Hadžifejzovićem i njegovim sinom Feđom.

Freeman u emisiji navodi da je “predsjednik Srbije Slobodan Milošević vidio raspad kao priliku da Bosni uzme teritorij. Milošević je preko medija širio protumuslimansku i protuhrvatsku propagandu. Potaknuo je Srbe u Bosni da se okrenu protiv susjeda. Rat koji je uslijedio usmrtio je 100.000 ljudi”.

Freeman u serijalu govori kako je “vojska bosanskih Srba uz Miloševićevu pomoć željela je podijeliti etničke grupe u Sarajevu” te ističe kako su se građani i dalje smatrali prijateljima i susjedima bez obzira na etničko porijeklo.

Na prikazivanje i sadržaj emisije reagovao je analitičar Dragomir Anđelković koji je izjavio Srni da Srbi treba da počnu sistematski da se bore protiv propagande poput one u emisiji na kanalu “National Geographic” u kojoj glumac Morgan Freeman optužuje Srbe za rat, genocid i etničko čišćenje, pa i da bojkotuju takve televizijske kanale.

“Treba da formiramo i institucije koje bi pratile propagandu protiv nas zasnovanu na lažima i koje bi pravile kontraplanove za to kako da pariramo, da se pokreću peticije, da se naše naučne institucije obraćaju sa činjenicama”, istakao je Anđelković.

Književnik Vladimir Kecmanović izjavio je “da je zabrinjavajuće i mnogo opasnije što se tako nešto pojavilo na kanalu sa dokumentarnim programom”.

“Videli smo već 25 godina mnogo sličnih pokušaja da se Srbi predstave kao krivci za ratove u bivšoj Jugoslaviji i kao zločinačka strana. Tako da u tom smislu ovo nije ništa iznenađujuće”, rekao je Kecmanović.

On kaže da je “iznenađujuće što se, poslije izvjesne pauze, ponovo pojavila takva tendencija i da je zabrinjavajuće što se to prikazuje na kanalu koji ne prikazuje igrani, već dokumentarni program, a što je mnogo opasnije”.

“Pokazalo se da pokušaji igranih filmova, koji treba da satanizuju Srbe nisu uspeli, jer ti filmovi, iako su imali vrlo skupe produkcije, nigde u svetu nisu ostvarili nikakav uspeh kod publike. Po ko zna koji put se pokazalo da je u umetnosti laž vidljivija, nego u neumetničkim sadržajima”, istakao je Kecmanović.

Novinarka i kolumnistica Ljiljana Smajlović ocijenila je za Srnu da se kanal National Geographic koristi za prilično sirovu političku propagandu i da bi trebalo protestovati zbog toga.

Ona je navela da bi Srbi trebalo da pišu National Geographic i Mogranu Freemanu, te da izraze protest zbog emisije “Priča o nama”.

“Nisam znala da se čak i kanal o svjetskoj geografiji koristi za prilično sirovu političku propagandu. Pretpostavljam da Morgan Freeman ne zna čak ni u koje svrhe je iskorišćen, a daleko od toga da mu je bilo šta u vezi sa ratom u bivšoj Jugoslaviji poznato ili razumljivo”, rekla je Smajlović.

Ona je istakla da treba protestovati i pisati Morganu Freemanu.

“On (Freeman) kada bi dobio sto pisama iz Srbije ili Republike Srpske, on bi se zapitao. To je čovek koji živi od popularnosti. Uvek ima svrhe protestovati i pisati. Ne znam zašto to Morgan Frimen radi, ali za slučaj da je u nekoj zabludi i neznanju to uradio, imao bi smisla protestovati”, rekla je Smajlovićeva za Srnu.

Autor: Srna