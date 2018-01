Razumijem Dodika, ali mislim da je dobro kada ljudi razgovaraju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas izjavu predsjednika RS Milorada Dodika da je “ozbiljan presedan to što danas u razgovorima u Istanbulu učestvuje samo jedan član Predsjedništva BiH i to ne predsjedavajući”.

“Predsjednik Dodik tu je kritikovao njihovo ponašanje i u to neću da ulazim uopšte. Moje je da uvijek razgovaram i da razgovaram gotovo sa svima. Izetbegović se nije predstavljao kao predsjednik, da budem iskren, već se predstavlja kao bošnjački član Predsjedništva BIH. Tako se i najavio, tako je on i govorio. Dakle, mogao bih sada da kažem šta hoćete, ali da budem fer, to je rekao Bakir. Razumijem predsjednika Dodika, ali mislim da je dobro kada ljudi razgovaraju” , poručio je Vučić nakon sastanka sa članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom, prenose Vijesti.ba.

Vučić je napomenuo da je sa Izetbegovićem razgovarao o odnosima Srba i Bošnjaka, te ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i Dejtonski mirovni sporazum.

“Sve što od Bošnjaka tražimo jeste da se Srbi u RS i svugdje drugo u BiH sigurno, te da onako mi ne želimo da urušavamo vaš te teritorijalni integritet, molimo vas da takav odnos imate prema RS, koja je Dejtonom stvoreni entitet na teritoriji BiH. Mislim da su tu stvari čiste. Imali smo mnogo vremena da razgovaramo i mislim da je svaki razgovor ljekovit”, poručio je Vučić.

Autor: Vijesti.ba