Razmažena tinejdžerka pobjesnila jer joj je mama smanjila džeparac na 1.600 KM: Ne mogu živjeti kao seljanka

Razmažena tinejdžerka Nikolet (Nicolette) iz Beverli Hilsa tvrdi da ju je majka Nina natjerala da živi “poput seljanke”, nakon što joj je smanjila džeparac s 5.000 na 1.000 dolara mjesečno (1.600 KM).

Zbog svega je odvukla mamu u emisiju dr. Phila, nadajući se da će joj on pomoći uvjeriti je kako bi joj džeparac trebao iznositi barem 2.500 dolara. Kao svoje argumente Nikolet navodi da majka radi po cijele dane i ne pokazuje joj svoju ljubav na druge načine.

– Želim da moja mama shvati kako ne mogu živjeti od 1.000 dolara mjesečno, ja sam ipak odrasla na određeni način. Ne može mi tako naglo oduzeti novac – požalila se Nikolet.

Prije nego što je ušla u studio, pred kamerama se požalila da joj je majka prije omogućavala baš sve, uključujući “nevjerovatne škole, vozača, dadilju i osobnog trenera”.

– To je život na kakav sam naviknuta – rekla je.

Nina je priznala da je njena kćerka imala kreditne kartice bez limita od najranijih dana, a bilo je mjeseci kad bi na kratici imala i po 10.000 dolara troškova.

Nikolet voli dizajnerske krpice, a među njima je i nekoliko “Chanelovih” torbica koje su koštale po 5.000 dolara. Pred kamerama je pokazala da uopće ne prati koliko je novca dala za pojedinu torbicu.

– Znam da sam razmaženo derište, ali uživam u određenom “lifestyleu”. Ljudi će me mrziti, ali zapravo će žaliti što nisu ja – izjavila je.

Kada je shvatila da joj se kćerka pretvara “u čudovište”, Nina joj je smanjila džeparac.

– Osjećam se poput seljanke, ne mogu ovako živjeti. Stalno sam bez novca. Mislim da mi mama treba davati barem 2.500 dolara da pokrijem svoje osnovne troškove – rekla je.

Uz veći džeparac, Nikolet od majke očekuje i Mercedes-Benz G-Wagen u mat crnoj boji za svoj 16. rođendan. Cijena mu je 231.000 dolara.

– Ja sam princeza, definitivno vrijedim toliko – rekla je.

Nina je spremna svojoj mezimici kupiti C klasu, no njoj to nije dovoljno.

Plan da će dr. Phil nagovoriti Ninu da kćerki poveća džeparac, pokazao se kao promašaj. Prvo jer je njena majka bila sretna što su završile u emisiji te se nadala da će dr. Phil urazumiti njenu kćerku, a drugo jer je on to i pokušao.

Nina je priznala da ne zna kažnjavati svoju kćerku, a stvari koje joj je oduzimala, odmah bi joj vratila jer “joj trebaju”.

– Treba joj torbica od 6.000 dolara? Onda zaista nosi sa sobom hrpu s*anja – odgovorio je Phil.

Autor: Index.hr