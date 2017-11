Ratko Mladić vikao i psovao pa udaljen iz sudnice

Ratko Mladić udaljen je sudnice u Haškom tribunalu, gdje je u toku izricanje prvostepene presude za ratne zločine počinjene na teritoriji BiH tokom 1992. do 1995. godine.

Ovaj incident dogodio se nakon završetka pauze, tokom koje je Mladiću pozlilo.

Tokom ljekarskog pregleda ustanovljeno je da ima povišen krvni pritisak.

Odbrana je zatražila prekid čitanja presude ili da se odustane od čitanja rezimea.

No, Vijeće je odlučilo da se nastavi sa čitanjem presude.

Pošto je Mladić odbio da sjedne te negodovao suđenje, odlukom Vijeća je udaljen iz sudnice.ž

Pogledajte video:

"Mr Mladic, please sit down"

Ratko Mladic is removed from war crimes tribunal court after shouting pic.twitter.com/JVgEYxOrRR

— Sky News (@SkyNews) 22. studenoga 2017.