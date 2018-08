Rasplakao svijet pismom umrloj ženi, a šest mjeseci kasnije našao drugu

Jake Coates osvojio je srca Britanaca i ljudi širom svijeta dok se borio za svoju od raka oboljelu suprugu Emmy koja je nakraju preminula.

Nakon njene smrti, Jake joj je i posvetio dirljivo pismo u kojemu je, između ostalog, napisao: “Nije prošao dan otkad smo zajedno da se nisam uštipnuo da provjerim sanjam li da bi neko poput tebe izabrao biti sa mnom. Zauvijek ću ti biti zahvalan što jesi. Nedostaješ mi više nego ikad, moja predivna djevojko.”

Emmy je preminula prije nešto više od godinu dana, a Jake se sad našao na udaru kritika jer je pronašao novu djevojku, prenosi “Index.hr” pisanje britanskog Mirrora.

Tačnije, jer je prerano pronašao novu djevojku, kako neki smatraju.

Najglasnija kritičarka je Emmyna sestra Sophie koja tvrdi da je Jake “ponizio njezinu sestru”, te da bi Emmy “ovo slomilo srce”.

Naime, 33-godišnjak sad živi s novom djevojkom Jennom i njenim četverogodišnjim sinom.

Za “Mirror” je otkrio da je pomalo razočaran stavom Emmyne porodice.

“Emmy je željela da budem sretan. Željela je da upoznam nekoga, rekla mi je to”, tvrdi on za Mirror.

Jake i Emmy u vezi su bili od osnovne škole, a u braku nešto manje od godinu dana. Ona je umrla prije njihove prve godišnjice.

On je nakon toga pokušavao pronaći surogat majku i začeti dijete pomoću Emmynih jajašaca, no to nije uspjelo nakon dva pokušaja pa je odustao.

Jennu je upoznao preko zajedničkih prijatelja u vrijeme kad je ona prolazila kroz razvod. Zbližili su se, otišli na nekoliko večera i zaljubili. Sve se to događalo oko Božića, samo šest mjeseci nakon Emmyne smrti.

“Osjećala sam se kao da ga znam čitav život“, rekla je Jenna.

Jake tvrdi da je odmah osjetio privlačnost prema Jenni.

“Nisam imao namjeru nikog upoznavati u to vrijeme, to je bilo neočekivano. Nisam ni znao da sam spreman za novu vezu dok je nisam upoznao”, kaže on.

U februaru su putem Instagrama svijetu obznanili svoju vezu i odmah su počeli ružni komentari koji su Jakea veoma iznenadili.

No, nije dopustio da im to uništi ljubav. Sad planiraju djecu i knjigu o svom životu. Pokrenuli su i zajedničku web stranicu.

“Uvijek ću biti ponosan na Emmy i ništa neće uništiti uspomenu na naše putovanje, ali život je prekratak i moraš gledati naprijed. To bi i Emmy htjela”, kaže on.