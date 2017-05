Raskosni summit “Paris&New York” prijestolnice luksuza

Sastanak na vrhu nazvan “Volality, Disruption, Shaping the New Future”se odrzao u predivnoj pariskoj palaci-hotelu Potocki, uz ucesce brojnih tvoraca i suradnika luksuza, s obje strane oceana s objektivom ustanovljavanja prospektivne vizije ekonomije luksuza izmedju Pariza i New Yorka. Sa mnostvom okruglih stolova, pokazivanjem najnovijih, inovirajucih proizvoda, skup je obilovao poslovnim te individualnim razgovorima i “networkingzima”. Susrete je organizirala CCI Otoka Francuske i trgovinska francusko-americka Komora iz New Yorka. Na jedinstven nacin su ujedinile brojne luksuzne brandove, poslovne zene i ljude iz Francuske i SAD, kao i eksperte renomiranih start-upova.

Pariz i New York su gradovi sa najvecim svjetskim, ekonomskim potencijalom razvijanja luksuza jer su ujedno mjesta kreacije, financiranja i komercijalizacije proizvoda. Danas kada digitalna ostvarenja prepvlaljaju business modele, dvije svjetske prijestolnice luksuza dijele mnostvo dobara : trenutne trendove, nove uloge luksuza, talente sutrasnjice i promjene trzista. Brojne konferencije odrzane tokom jutra, zamijenjene su pojedinacnim, poslije podnevnim susretima i razgovorima izmedju francusko-americkih labela i specijalista luksuza, sto su prisutnima omogucili ostvariti konkretne odnose sa New Yorkom ili Parizom.

-Nakon uspjeha prvog izdanja Simpozijuma odrzanog prosle godine u americkoj megapoli, sretni smo ponoviti prestizni dogadjaj u Parizu-istakla je Elsa Berry, predsjednica francusko-americke Komore. Cilj manifestacije ujediniti mnostvo marki i strucnjaka sa kojima je lakse zapoceti komplicirane konkretne uloge, danasnjeg svjetskog luksuza. Posebno kada nove tehnologije imaju poseban uticaj i znacenje u njegovom universu. Simpozijum istovremeno nastoji povezati inovirajuce brandove iz SAD i Francuske sa ekspertima i na najbolji nacin slijediti njihovo transatlansko razvice!-zakljucila je predsjednica.

Autor: Dzana Mujadzic