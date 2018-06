Rano ljeto uz temperature do 32 stepena: Poslije sunca opet pljuskovi sa grmljavinom

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima porast naoblake će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren na zapadu Bosne i u Hercegovini zapadni i jugozapadni, a u ostatku Bosne sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.

Sunčan početak nove radne sedmice.

U ponedjeljak sunčano, a poslije podne i u večernjim satima umjeren porast naoblake ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.

U utorak nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većem dijelu naše zemlje. Padavine poslije podne i u večernjim satima. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 26 do 32 stepena.

Za srijedu meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine lokalno mogu biti i obilnije. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

Autor: Avaz