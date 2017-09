Ranjena glumica iz bolničkog kreveta: Voljela sam Srđana, nije tačno što pričaju, nisam s njim bila zbog novca!

Žao mi je što je Srđan sebi oduzeo život. Voljela sam ga i to nije smelo da se desi!” – izjavila je juče za „Alo!” glumica Ivana Panzalović (30), kojoj je vjerenik Srđan Cvetanović (59), pucao u glavu, a potom izvršio samoubistvo.

– Hvala dragom bogu što me je pogledao. Srđan mi je pucao direktno u glavu, a onda je sebi oduzeo život. Još sam u šoku što sam ostala živa poslije svega što se dogodilo. Dugujem javnosti svoju stranu priče, ali o tome ću kada me otpuste iz bolnice – kaže mlada glumica i dodaje da bi, prema prognozama ljekara, za nedjelju dana trebalo da izađe iz bolnice.

Ivana kaže da su svađa i tuča izbile poslije banalne rasprave, ali nije htjela da otkrije zbog čega su se ona i hirurg zakačili 7. septembra u cik zore.

– Imali smo i ranije verbalne okršaje. To za ljubavnike nije ništa čudno… Bilo je teških riječi, ali o tome za sada ne želim da pričam. Moram da kažem da Srđan nikada ranije nije bio nasilan. Nije sumnjao da ga varam, niti je to bio povod naše svađe. Prvo me je jurio nožem po stanu, a onda je potegao pištolj. Ne mogu još da objasnim šta ga je navelo na to. Voljela bih da se ova velika tragedija nije desila – rekla je za “Alo!” vidno potresena vjerenica plastičnog hirurga.

Glumica tvrdi da sa Srđanom nije bila zbog novca, već iz ljubavi.

– Nikada nisam imala materijalnih problema, niti sam zbog toga bila u vezi sa Srđanom! Moji roditelji su zdravstveni radnici, a otac je takođe hirurg. Pritom, sama sam igrala u serijama i zarađivala. Pitanje je da li ću poslije ovoga moći uskoro da se vratim svom poslu. Ne znam koga poslije ovakve tragedije interesuje ta strana priče i ko se time uopšte bavi – ogorčeno je rekla glumica i poručila da će po izlasku iz bolnice otkriti detalje burne svađe.

Prijatelji doktora Cvetanovića kažu da je prije ljubavne veze sa glumicom bio u stabilnom braku.

– Bio je posvećen otac i posvećen muž. Ivanu je upoznao preko prijatelja. Kada su počeli ljubavnu vezu i kada je žena saznala za to, nastao je haos! Supruga je prešla preko toga, ali je on ipak nastavio sa Ivanom. Na kraju je odlučio da se razvede, ali je sa djecom zadržao korektne odnose. Prijatelji su mu govorili da ga ona ne voli i da ga samo koristi. On je počeo da se mijenja kada je posumnjao da je našla dečka. Zato je svaki njihov susret završavao svađom. Srđan nikada nije bio nasilan. Bivšu ženu i djecu nikada nije maltretirao – kaže prijatelj doktora Cvetanovića.

Veza glumice i hirurga, puna snažnih emocija, okončala se 7. septembra oko 4.30 u stanu ulici Koste Racina na Dedinju, gde su zajedno živeli. Poslije burne svađe i tuče Srđan je pucao u Ivanu, a potom je sebi oduzeo život.

Doktor plaćao njen život na visokoj nozi

Prijatelji pokojnog ljekara kažu da je glumica, navodno, našla dečka i da se sa njim mirila po potrebi.

– Srđan joj je sve plaćao. Ugradio joj je silikone i finansirao sva putovanja, izlaske, haljine, torbe i cipele. Zbog toga nije imao podršku prijatelja i porodice. Ona je nedavno našla nekog. Raskidala je sa njim, a mirila se kad god bi joj nedostajao život na visokoj nozi. Izlazila je često sa drugaricama po prijestoničkim restoranima i klubovima, a on je sve plaćao. Imala je naviku da napravi haos. Grebala mu je nekoliko puta auto, lupala na vrata i prijetila ispred stana kad poslije raskida odluči da mu se vrati, a on neće da joj otvori – kaže Srđanov kolega.

