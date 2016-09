Radončić: Ljudi trebaju ostati ovdje da zajedno gradimo BiH

Predsjednik Saveza za bolju budućnosti BiH i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Fahrudin Radončić gostovao je večeras u emisiji “Pressing” televizije N1.

Radončić, kojeg je voditelj Amir Zukić najavio kao jednog od najmoćnijih političara i biznismena, otvoreno je odgovarao na pitanja, koja su se odnosila na trenutnu političku situaciju u BiH, najavljeni referendum u RS, odnosu unutar koalicije SDA-SBB, kao i s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem.

Zukića je prvo interesirao aktuelni proces pred Sudom BiH koji se vodi protiv Radončića za navodno ometanje pravosuđa. Radončić je kazao da su se u međuvremenu dogodile određene pravne promjene, ali da ipak ne bi želio tu privilegiju da koristi, misleći na ukidanje mjera zabrane da razgovora o procesu, dok se slučaj ne okonča.

– Poenta je da se pravosuđe više bazira na tome da se uhvate velike glave već da se bavimo sistemskom korupcijom organizovanim kriminalom. Očekujem da dobijemo jedno efikasno pravosuđe. Nije moje da komenatiram šta je u slučaju Dodik. Naše policijske strukture tužilaštva treba pustiti da na miru rade – kazao je Radončić.

Voditelj je uprkos tome Radončića pitao da li i dalje misli da je slučaj montiran, na šta je lider SBB-a kazao da će to vrijeme pokazati. Na pitanje kako je ljudski doživio sve ono što se dešavalo, Radončić je naveo:

– Nažalost ili na sreću, ja sam iskusan čovjek. Bio sam 1993. također u pritvoru. Otišao sam u tadašnji Viktor Bubanj. Niko ne može reći da je to svejedno. Mislim da jednostavno tako iskusan čovjek kao što sam ja nije napravio grešku koju su mnogi očekivali, unijeti nemir u BiH, napraviti haos i mislim da smo to zaista mudro otrpjeli. Ja sam čovjek koji zna šta je radio. Vjerujem u fer i pravično suđenje i presumpciju nevinosti – poručio je Radončić.

Plan o podjeli BiH

Zukić je Radončića dalje pitao da li postoji plan o podjeli BiH, kao što to govore Željko Komšić predsjednik DF-a i Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, Radončić je kazao:

– Kada se gubila glava, smio sam da pišem protiv toga. Pozivam ih da kažu ko su ti među Bošnjacima. Dominanta odluka Bošnjaka je da žive u multietničkoj BiH. Ne postoji normalan Bošnjak koji bi prihvatio ideju tri republike, a od kojih bi jedna bila muslimanska. Tvrdim da među relevatnim Bošnjacima nema sagovornika za tu temu – kazao je Radončić.

Lider SBB-a odgovorio je i na pitanje da li će biti rata.

– Kakvog rata? Mislite da neko na zapadnom Balkanu ima vojni i druge potencijale za to? Ne trebamo građane plašiti time, investitore. Ovo je stabilno podučje. Trebamo praviti ambijent da dovodimo investitore u BiH, RS i FBiH. Sjeteti se prošlih, velikih izbora. Imali smo pravu dramu oko krsta na Zlatištu. Politička je legitimna mogućnost da neko i na taj način dobije izbore. Nema rata, to je budalaština. Ljudi tebaju ostati ovdje da gradimo BiH. Pustite opoziciju neka pjevaju borbene pjesme, to je njihov posao – naveo je Radončić. On je dalje istakao da neće biti referenduma o otcjepljenu RS:

– Znamo dokle su su prostor bivše Jugoslavije doveli referendumi. Svjestan je toga i Dodik i Beograd – istakao je lider SBB-a.

Zukić je pitao da li su lideri spremni da naprave nešto od države BiH i konačno je pokrenu s mrtve tačke.

– Počeli su radovi na jednoj hidrocentrali. Ja sam pokrenuo Avaz, napravio jednu, drugu zgradu. Sve sam uspio. Ne bih otišao na nešto što je mrtvorođenče i što nije osuđeno na uspjeh. Ako Bog da, napravit ćemo tu hidrocentralu – kazao je Radončić.

Zukić je problematizirao i pitanje Arapa koji masovno kupuju nekretnine u BiH i investicija koje dolaze iz ovog svijeta.

– Ako se sjećate, kao ministar sigurnosti sam upozoravao na neke sigurnosne pojave koje SIPA, OSA i drugi trebaju proučavati. Arapi bez kompleksa su kao turisti jako potrebni ovoj zemlji. Da vidimo šta se krije iza kupovine malih, neatraktivnih vikendica i kućica. Kako ćemo riješiti probleme boravišta i prebivališta. U tom smislu kao država i vlast moramo biti odgovorni, ali depo ničiji nećemo biti – istakao je Radončić.

Druga najjača stranka u FBiH

On je govorio i o koaliciji SDA-SBB, kao i o odnosu s Izetbegovićem. Zukić je naveo da je mnoge šokiralo pomirenje na relaciji Izetbegović-Radončić.

– Stavite se u moju poziciju. Mi smo druga najjača stranka u FBiH. SDA je prva, SBB drugi, HDZ treći, DF pa SDP. Nakon izbora smo rekli da ćemo šutjeti 100 dana. Došlo je do opšteg haosa između DF-a i SDP-a. Stanje se odjednom stabiliziralo. To su stvari koje smo mi završili i ostavili iza sebe – objasnio je Radončić.

Na pitanje “ko je vozač, a ko suvozač u koaliciji”, lider SBB-a je kazao:

– Svi premijeri kantonalni, federalni i državni su SDA. Mi smo ušli na pozicije DF-a i nismo ih još popunili. U smislu odgovornosti i poltičke prakse, SDA je vozač, mi smo suvozač. Zaista puno participiramo – naveo je Radončić.

Zukić je upitao Radončića kako komentira kada njegovi politički protivnici za njega kažu da je Udbaš, KOS-ovac, da ne može misliti o dobru BiH, na šta mu se lider SBB zahvalio na pitanju.

– Hvala vam na tom pitanju. Ja sam na Sudu dobio bivšeg Visokog oficira KOS-a Fikreta Muslimovića zbog te tvrdnje i onda da sam ja bio tamo lako bi dokazao. Ali, onda imate drugu važniju stvar. Ja sam bio ministar sigurnosti BiH. Da bi prošli provjeru tajnu i vrlo tajnu koju vi kasnije potpisujete svakom visokopozicioniranom policajcu prolazite petomjesečnu provjeru s istražnim radnjama gdje jedan od osnovnih elemenata da li ste nekada radili za bilo kakvu službu. Činjenica da sam ja tu dozvolu dobio jasno govori da su to gluposti mojih političkih protivnika koje su već dosadile i meni i njima – kazao je Radončić.

Rak rana BiH je sistemska korupcija

Naredno pitanje voditelja emisije odnosilo se na oduzimanje ilegalnostečene imovine za šta se bori Radončić. Zakon nije prošao na državnom nivou u Domu naroda gdje je Radončić delegat, a Zukić ga je pitao zašto se i kada će se hapsiti lopovi koji su pokrali imovinu građana BiH.

– Rak rana BiH je sistemska korupcija. Ja sam podržao da svaki državni funkcioner mora položiti pred Parlamentom istražnim komisijama račun kako je stekao svoje bogatstvo. I mislim da bi to, a to postoji u nekim zemljama, mnogo olakšalo stvar. Imovina se oduzima, oduzima Uprava za indirektno oporezivanje, oduzima Poreska uprava ako neki čovjek na trafici ne plati porez konfiskuju mu imovinu. Jedino se niko ne pita kako neko iz politike za pet godina postaje ekstremno bogat čovjek i niko ne istražuje odakle su milioni maraka na suprugama, tetkama, njihovim firmama, stranim firmama. I ja lično smatram da će doći vrijeme kao što je došlo u Hrvatskoj, što se budemo više približavali evropskim standardima da se to riješi – rekao je Radončić, dodajući da se ne boji porijekla svoje imovine, čak nasuprot da je provjeravan stotinu puta i ne smeta mu da se to uradi još hiljadu puta.

Zukić je podsjetio na jedan od Radončićevih zahtjeva, da se prestane pljačkaška privatizacija te je podsjetio na posljednji slučaj Fabrike Duhana Sarajevo i kako je lider SBB-a rekao premijeru FBiH da ako se to ne uradi kako treba da će politički reagirati. Radončić je rekao da su već politički reagirali.

– Osnovno je pitanje koja vlast, koja Vlada. Nikšićeva Vlada ili neka ranije dozvolila da Federacija BiH postane manjinski vlasnik u ovoj fabrici koja je bila 80 ili 100 posto u vlasništvu FBiH. Vi odjednom prodajete manjinski dio. Kako smo dozvolili kao društvo, odnosno te dosadašnje Vlade, ne govorim o Novalićevoj, da se u „Bosnalijeku“ koji je „zlatna koka“ spustimo na 20 posto vlasništva države. Da ne govorimo o „Sarajevo osiguranju“. Uništene su stotine kompanija. Nažalost, u tim ekonomskim terminologijama međunarodne zajednice oni privatizaciju smatraju dirigovanom pljačkom zato se tu ništa ne radi po principu „ko je jamio, jamio“. Hajmo prozivati one koji su odgovorno napravili sve, a one koji su popljačkali oni će biti fina gospoda. Lično ću se uvijek zalagati i boriti kad država prodaje svoje dionice kao u ove tri fabrike da cijena bude maksimalna – kazao je Radončić. On je dodao da će te kompanije otići, ali da i dalje misli da je Vlada odredila prenisku dionicu.

Složni na ekonomskom planu

Da li zagrljaj SDA može biti smrotnosan za SBB, pitao je voditelj.

– Ja sam tu ušao više zbog drugih da dam alternativu. Mi ne želimo opozicija nikome već stanju u kojem se nalazimo. Zbog toga sam formirao stranku. Ne bojim se toga zagralja. Pozitivno utječemo na druge. U posljednje vrijeme su SDA i SBB složni na ekonomskom planu. Imali smo 20 radnih sastanaka. Vršimo strašan liderski pritisak kakav nije viđen. 2017. mora biti najveće gradilište koje se zove BiH. SDP nije ostavio tri lista dokumentacije za izgradnju novih puteva. Mi krećemo od nule – kazao je Radončić.

Lider Saveza za bolju budućnost prokomentirao je obećanje Bakira Izetbegovića o 100.000 novih radnih mjesta u BiH iz kampanje pred izbore 2014. godine.

– Ja ih nisam obećao, ali ću se boriti kao da sam ih lično obećao – kazao je Radončić.

Gledatelj je pitao zašto SBB živi u sjenci SDA, a on u sjenci Izetbegovića.

– Zato što je takav izborni rezultat. Izetbegović je član Predsjedništva BiH, dobio je na izborima više glasova od mene. Nema života u sjenci. Prevelika sam ja ličnost da bih živio u nečijoj sjenci – naveo je Radončić.

Drugi čitatelj pozvao je Radončića i SBB da povedu narod u bolju budućnost.

– Nemamo taj izborni rezultat, dajte nam ga i ja ću vas za zadovoljstvom povesti. Nećemo mijenjati političkog partnera – kazao je Radončić.

Kako kaže, kao ministar sigurnosti BiH je učinio mnogo da se napokon riješe politička ubistva Ugljena, ismeta Delalića, člana porodice Sefera Halilovića.

Za Vučića kaže da će on biti prijatelj BiH onoliko koliko je to interes Srbije te osudio činjenicu da još niko nije odgovarao za kamenovanje Vučića u Srebrenici u julu prošle godine.

Autor: Avaz.ba