Rada Manojlović odlazi na liječenje u Švicarsku, a porodica se ne odvaja od nje

Srbijanska pjevačica Rada Manojlović već godinama prolongira operaciju, ali kako više ne može da izdrži bolove, po savjetu doktora iz Srbije, potražit će pomoć u inostranstvu.

Veliku podršku u svemu ima od porodice koja je s njom prolazila kroz sve teške momente, pa tako i sada.

Sestra Marija maltene živi sa njom u Beogradu dok je sa ocem na vezi svakodnevno, ali i sa maćehom koja je gleda kao kćerku.

Rade i Marija već godinama ubjeđuju Manojlovićevu da smanji tempo i brine više o zdravlju jer nema novca kojim će ga vratiti.

– Marija ide sa njom na terapije, brine o Radi i često joj pomaže u svemu i prati je na nastupe kako bi joj sve to olakšala. Međutim, Rada je hrabra djevojka i često trpi bolove kako ne bi plašila svoju porodicu, ali i Harisa koji se nekoliko puta zadesio tu kada joj je bilo loše. Otac Rade joj već godinama govori da treba da smanji tempo koliko radi jer će je to koštati zdravlja. I on i sestra Marija su protiv toga da se iscrpljuje i kičmu još više optereti. Ti njihovi savjeti su uzalud jer Rada jako voli da pjeva i nastupa, misli da je mlada i da će sve to lako izgurati. Međutim, kako ne stiže da trenira kičma trpi veliki pritisak. Sada shvata da su bili u pravu za sve što su joj rekli ali sada je kasno – kaže izvor blizak pjevačicinom ocu.

– Rade je zabrinut i podržat će je u tome da ode u Švajcarsku i čuje mišljenje tamošnjih stručnjaka, ali i dalje smatra da ona mora da smanji tempo rada. Nedavno je bila kod njega u Četerežu sedam dana i kada se odmorila bolovi su se smanjili. Imala je uredan život u smislu da je spavala noću, hranila se zdravo i provodila vrijeme na čistom vazduhu što joj je i te kako prijalo. Rade je bio presretan jer su bili svi na okupu, a njegova sadašnja supruga spremala je razne kulinarske đakonije.

Da se dobro provodi u rodnom selu pokazala je i Rada na društvenim mrežama fotografijom ispred kuće koju je sagradila.

“Selo moje, ljepše od Pariza! I naravno, ćalac profesionalac”, napisala je folkerka.

Otac Rade se mnogo nervirao kada je ona bila u depresiji o čemu je otvoreno pričala. Ona je priznala da je koristila tablete za smirenje i da joj je poslije toga bilo teško da se odvikne od njih.

– Za početak da kažem da je to mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest mjeseci nisam mogla da se skinem sa ‘ksanaksa’. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzt eću, pa ću da se skinem kada ocijenim da ne treba više – vara se. Nije to tako lako – rekla je Rada iskreno.

Kada smo je pitali koji su zapravo bili problemi zbog kojih je morala da počne da pije lijekove za smirenje, Rada je priznala da je problem što je mnogo emotivna, piše “Blic“.