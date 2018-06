Putnik napravio haos u avionu: Stjuardesa mu htjela podvaliti svinjeću šunku

Jedan od putnika izvrijeđao je stjuardesu nakon što mu je poslužila sendvič sa svinjećom šunkom.

Nekoliko trenutaka nakon što je počeo jesti, muškarac je shvatio da na omotu sendviča piše da je jedan od sastojaka ”turkey ham”, tj. šunka.

Odmah nakon toga verbalno je napao stjuardesu. Stjuardesa mu je pokušala objasniti da se radi o purećoj, a ne svinjskoj šunki. Međutim, muškarac se nije dao razuvjeriti, piše Mirror.

– Sad me slušaj, radim u restoranima, znam što je šunka. Šunka je svinjetina, a ovo nema nikakav okus po puretini. Ima okus svinjetine. To nije uredu. Trebate obavijestiti ljude da je jedan od sastojaka svinjetina. Ja sam musliman. To je svinjetina, dušo – nastavio je bijesni muškarac, prenosi “Avaz“.

Stjuardesa mu je ponovo pokušala objasniti da bi obavijestili putnike da se radi o svinjetini, ali da to nije svinjetina. Nakon toga, ponudila mu je povrat novca.

Muškarac je novce odbio, a vratio je i vodu koju su mu poslužili govoreći da je stjuardesa jako nepristojna, a da bi trebala biti pristojna i uslužna putnicima.

Na kraju leta posada aviona je muškarcu vratila novce i za sendvič i za vodu u iznosu od 7 eura.

Muškarac je novce na kraju ipak zadržao, ali je još jednom prokomentirao događaj izjavivši da je korisnik uvijek u pravu i da je stjuardesa trebala poštivati njega i njegovu vjeru, a da nije bilo toliko ljudi oko njega, da bi reagirao još burnije. Ostali putnici na letu nisu opravdavali ponašanje putnika i opisali su ga kao izrazito agresivnog.