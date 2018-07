Putnicima je šikljala krv iz ušiju: Detalji turbulentnog leta iz Irske za Hrvatsku

“Najvjerojatnije je popustila brava na zadnjim ili na cargo vratima aviona što je dovelo do pada pritiska u kabini aviona. To je izuzeno opasno, no posada je brzo reagirala i u nekoliko minuta je spustila avion na visinu na kojoj putnici mogu normalno disati”, pojasnio je za Jutarnji list Josip Milošević, istražitelj avionskih nesreća najvjerojatniji uzrok incidenta na avionu Ryanaira koji se u subotu kasno navečer, zbog kvara na putu od Dublina prema Zadru morao hitno spustiti na aerodrom Hahn kod Frankfurta.

U avionu je bilo 189 putnika, a njih 33 je zatražilo medicinsku pomoć te su odvedeni u bolnicu. Putnici su se uglavnom žalili na bol u ušima, a nekima je i krv išla iz ušiju.

“Dekompresija na 11000 metara i naglo spuštanje na 2800 metara. Prinudno slijetanje na Frankfurt Hahn. Jedva čujem na desno uho. Bitno da smo preživjeli”, napisao je je jedan od putnika na društvenoj mreži. Pojedini putnici napisali su i kako je u avionu bio velik broj Hrvata koji su iz Dublina krenuli u Hrvatsku gledati finale Svjetskog prvenstva.

Objavljene su fotografije iz kabine aviona na kojima su vidljive maske za kisik koje vise iz stropa kabine. Milošević naglašava kako su problema sa sluhom i ušima imali putnici koji nisu odmah stavili masku na lice.

Avion Boeing 737, broj leta FR7312, iz Dublina je poletio u petak u 19 sati 40 minuta. U trenutku dok je letio iznad Francuske na visini od 37.000 stopa dolazi do problema.

Prema slici na stranici Flightradar.com avion se tada nalazio iznad mjesta Dombasle-sur-Meurthe na sjeveru Francuske. Pilot naglo spušta avion na visinu od 10.000 stopa i zaokreće prema Njemačkoj.

Milošević kaže kako je to normalna procedura u takvim situacijama. Avion je kružio u zraku oko sat i pol vremena te se u 23 sata i 21 minutu spustio na aerodrom Hahn.

Ozlijeđeni putnici su odvedeni u bolnicu, a ostali su ostali u aerodromskoj zgradi. Putem Twittera ubrzo su se pronijele vijesti o njihovom nezadovoljstvu ponašanjem Ryanaira prema njima. “Dobili smo vaučer od 10 eura nakon sat i pol čekanja, nema wifi-a, nisu nam ponudili hotelski smještaj, nema obavijesti o zdravstvenom stanju naših najbližih”, bili su samo neki od prigovora ljutitih putnika.

“Došlo je do tehničkih problema i tlak zraka u kabini je pao, pa je pilot spustio avion u Hahnu”, rekao je glasnogovornik Ryanaira ne navodeći točno o kakvim se tehničkim poteškoćama radilo.

“Pokušali smo putnicima osigurati hotelski smještaj, ali nije bilo slobodnih kapaciteta”, dodao je glasnogovornik Rayanaira.

Tokom noći Rayanair je pokušao osigurati novi avion kako bi prevezao putnike iz Frankfurta do Zadra.

Dio putnika je ipak ostao u Njemačkoj, a u subotu oko 10 sati ujutro poletio je avion iz aerodroma Hahn prema Zadru gdje je let broj FR7312 sletio u 12 i 24 minute, skoro sedamnaest sati nakon poljetanja iz Dublina.

Autor: Jutarnji.hr