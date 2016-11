Pustio je vučjaka u kavez sa odraslim tigrom. Ono što je uslijedilo gledaćete u jednom dahu! (VIDEO)

Svi dobro znamo da se suprotnosti privlače, ali kad se radi o životinjskim vrstama iz potpuno različitih porodica, čovjek bi pomislio da je to nemoguće. Iako neki smatraju životinje neinteligentnim i nesvjesnim bićima, one nam svakodnevno dokazuju da to zapravo uopšte nije tako.

Životinje nas često iznenade nekim svojim postupkom, u što ćete se moći i sami uvjeriti u narednom videu koji prikazuje susret između psa i tigra…

Pogledajte ovaj nevjerovatni video:

Autor: Ludodobola.com