Prvi vikend mjerenja brzine na autoputu dao šokantne rezultate: Vozili u prosjeku 240 na sat

Za svega dva dana čak 7.820 bahatih vozača kažnjeno je na osnovu mjerenja srednje brzine između dvije naplatne rampe na dionici autoputa od Šida do Šimanovaca u Srbiji jer su išli brže od 140 kilometara na sat.

Kako piše Blic, ovo su ekskluzivni rezultati najnovijeg načina kažnjavanja vozača na autoputu, i to samo za 9. i 10. septembar, odnosno za prvi vikend od kako je saobraćajna policija još 4. septembra počela da primjenjuje ovu mjeru. To znači da su na svakih sat vremena u ta dva dana kažnjavana skoro 163 vozača. Kažnjavanje na osnovu mjerenja srednje brzine sprovodi se već mjesec i po dana, ali u MUP-u do sada zvanično nisu iznijeli nijedan podatak u vezi sa brojem sankcionisanih vozača.

Blic saznaje da je do sada saobraćajna policija sankcionisala na osnovu srednje brzine vozila samo na dionici autoputa Šid-Šimanovci, i to za prekoračenje veće od 140 kilometara na sat iako je ograničenje na autoputu 120 kilometara na sat. S tim što su tog vikenda – 9. i 10. septembra – najbahatiji vozili i brže od 240 kilometara na sat.

U ta dva dana najrizičniji je bio vozač sa stranom tablicom EBEG0**, kome je od Pećinaca do Šimanovaca srednja brzina bila čak 243,8 kilometara na sat. Drugi po bahatosti je bio za volanom automobila sa BG registarskom oznakom 1***HS, sa prosječnom brzinom 240,9 na sat od Šida do Šimanovaca. Tačno 240 kilometara na sat prosečno je vozio još jedan vozač sa stranim tablicama LMBA***8 od Kuzmina do Rume.

Inače, saobraćajna policija je bahate vozače kažnjavala u saradnji sa Putevima Srbije.

Za dionicu Šid-Šimanovci MUP traži podatke od „Puteva Srbije” o srednjoj brzini, o mjestu gde je vozilo ušlo, serijskom broju kartice ili TAG uređaja, o datumu i vremenu ulaska i izlaska, zatim slike sa naplatne stanice i registarsku oznaku vozila. U saobraćajnoj policiji od „Puteva Srbije” traže te podatke periodično: na svakih deset dana tri puta sedmično. Kaznu za prekoračenje srednje brzine šalju poštom na adresu vlasnika vozila.