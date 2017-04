PRVI SNIMAK SA BEBOM: Sanja Kužet prošetala sa sinom i pokazala kako izgleda poslije porođaja!

Lepa voditeljka “Zvezda Granda” po prvi put je pred kamerama izašla sa sinom Strahinjom, koji ima nepuna dva meseca

Jedno od najlepših lica sa malih ekrana nedavno je na svet donela svoje drugo dete, a pred našom kamerom po prvi put je i prošetala sa sinom Strahinjom, piše “Telegraf“.

Kako ćete i sami videti, Sanja Kužet bukvalno blista i zrači potpuno drugačijom energijom, a fizičkim izgledom uopšte se ne opterećuje.

Međutim, na samom početku svakako smo pomenuli “Zvezde Granda”, a Sanja je rekla da je Saša Popović bio taj koji je savršeno procenio koju emisiju Sanja treba da vodi.

– Saša Popović je ubo pravu ulogu za mene i u toj vrsti mog angažmana sam ja, recimo, zasijala, i iskoristila tih svojih 5 minuta. Prosto mi je legao format, što ne znači da ja nisam radila neke druge stvari. Onaj koji je pratio zna da sam bila i u informativnim vodama, zabavnim, i u jutarnjem programu – istakla je Sanja.

Kako kaže, fizički izgled voditeljke jeste važan, ali nikako nije presudan:

– Sigurna sam da jeste preduslov da imate prijatan spoljašnji izgled da biste uopšte mogli da se bavite televizijom. O govornim manama da ne govorim,o dikciji takođe da ne govorim. Vidim i ja da se sve polako pretvara u to i to ne samo u našim medijima, to je apsolutno svuda oko nas. Sve se više baca akcenat na tu estetiku.

Malo ljudi zna kako i gde je Sanja započela svoju karijeru, pa smo se dotakli i te teme.

– Splet okolnosti. Pružena mi je šansa. Tada je bio poslednji konkurs za BK. Upla sam u prve tri osobe i tada sam shvatila i dobila potvrdu da ipak imam nekog talenta za to. Nisam imala to u planu, u to vreme sam upisala geografiju, da studiram, čak sam sebe videla i kao profesorku geografije. (smeh) Videla sam sebe kao neku ženu koja će se baviti nečim vezano za turizam, putovanja… Međutim, otišla sam, neko mi je rekao da imam potencijala, i na meni je da li hoću ili ne. Ubrzo su se kockice poklopile, dobila sanm šansu da odem na televiziju “Pink” gde sam zaista kupila znanje i učila. Sve sam radila, ništa me nije mrzelo – otkrila je poznata voditeljka.