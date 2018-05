Progovorio svjedok obračuna u Splitu: Zajedno su pili i kockali

Dok splitska policija traži Ivana Giljanovića zvanog Giljo (37) koji je s više metaka propucao 27-godišnjeg Marka Bekavca u splitskom kafiću Clo, isplivavaju videosnimke intenzivnog, gotovo bratskog druženja žrtve i pucača tokom zadnjih nekoliko mjeseci, piše Jutarnji list.

Iz dostupnih materijala koje je Bekavac objavljivao na svom Instagram profilu vide se njih dvojica u kockarnici kako poručuju izvjesnom Viktoru: “Javi se, Viktore!” govori Bekavac, a vidno usporenim glasom Giljanović u kadru prekida Bekavca i kaže: “Ti si naš, tako da znaš – naše srce pripada tebi, a tvoje nama. Mi te volimo!”. Na tu konstataciju Bekavac se smiješi, a iz videa nije jasno je li im Viktor prijatelj ili potencijalna žrtva. Bekavac je tada Gilju zvao “ocem”.

Nazvavši sebe na svom Instagram profilu Markus Maksimus Bekavac je objavio i video u kojem Giljanović trenira s jednim polaznikom svog bokserskog kursa.

“Obitelj trenira!!! Trener umjereno a kad je jako onda je NAJJAČE!!!!!” napisao je Bekavac u opisu videa. U jednom komentaru, na upit ko je to u plavoj Adidas trenerci, Bekavac pojašnjava: “Profesor GILJO, vrlo dobro se zna ko je on za mene”.

Marko Bekavac imao je potrebu pojavljivati se često sa svojim videima u kojima nije krio čime se bavio i što je radio: “Ja sam Marko Bekavac i razlog mog javljanja je mala priča, mali slijed svega onoga što sam napravio, što se zadesilo i evo ovo danas, danas više nisam sam. Tu sam ja i Bog. Nema nikoga više. Jedino me on voli, on mi oprašta i zaboravlja, a drugi neka osuđuju.

Jedino on može da mi sudi i da mi presudi. Moje novo ime je Markus Maksimus, a razlog ovog javljanja je promocija knjige o životu Marka Bekavca Markusa Maksimusa. Imam 27 godina, devet godina sam proveo zatvoren, od popravnog doma do zatvora, psihijatrije i nešto kratko i u komuni”, govori u svom videoblogu Marko Bekavac.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Bekavac je priznao: “Drogira san se, maltretira ljude, udara, dolazija im na vrata. Sad želim mir, za mene više nema mista na prljavoj ulici”. No nije dugo izdržao, očigledno je s Giljanovićem ušao u neke poslove koji su među njima stvorili problem pa su prije pucnjave za stolom u kafiću Clo gosti kafića vidjeli obojicu kako se žučno raspravljaju.

Očevici

– Jedan od njih je dva puta ‘potapšao’ onog drugog po obrazu, onako malo podcjenjivački. Ovome se to nije svidjelo pa je došlo do povišenih tonova, naguravanja – ispričao je očevidac.

Djelovalo je kao da su se smirili, ovaj “potapšani” otišao je u WC i vrlo brzo nakon što se vratio počeo je pucati, opisao je očevidac što je prethodilo pucnjavi u kafiću Clo u Ulici Domovinskog rata. Bekavac koji je bježao od Giljanovića jer je vjerovatno bio nenaoružan zadobio je četiri prostrijelne rane, na desnoj butini i arteriji desne noge, lijevom bedru i podlaktici lijeve ruke. Policija je na mjestu događaja našla šest čahura i tri zrna.

