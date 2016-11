Prognoza za vikend: Stiže drastična promjena vremena, dolaze minusi i snijeg

Nakon dužeg razdoblja netipično visokih temperatura nad naše će se krajeve nadviti oblaci koji će najprije donijeti kišu, a potom i znatno zahladnjenje.

Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U jutarnjim satima i prije podne padavine u Hercegovini, na jugozapadu Bosne i Krajini, a poslije podne i u večernjim satima u većini područja. Najmanja vjerovatnost za padavine je u Posavini i na sjeveroistoku Bosne. Intenzivnije padavine u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Temperature će se kretati od 4 do 16 °C.

U nedjelju se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana lokalno povremene i slaba kiša. U večernjim satima kiša sa sjevera, što će u Bosni, u noći sa nedjelje na ponedjeljak, usloviti slabu susnježicu ili slab snijeg. Temperature će biti kao i prvog dana vikenda.

U Bosni će u ponedjeljak biti pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša se očekuje u jutarnjim satima i prijepodne, a u područjima iznad 600 m slab snijeg. Poslije podne prestanak padavine i postepeno razvedravanje. U Hercegovini prije podne oblačno, a poslije podne razvedravanje. Temperature zraka će se kretati od -1 do maksimalnih 13 °C.

Od utorka do četvrtka suho i stabilno. Jutra sa mrazom i maglom. Dnevne temperature zraka u utorak od -2 do 8, a u srijedu i četvrtak od 2 do 13 °C.

