Prognoza vremena za početak radne sedmice

U Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno vedro. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, u jutarnjim satima i veći dio prijepodneva, magla i sumaglica.

Slaba kiša ili rosulja je rijetko moguća ponegdje u Bosni. Vjetar, slab, na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 23 °C.

Uz stabilnije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima većina populacije će se osjećati bolje, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Jutro će biti prohladno, izraženije u unutrašnjosti zemlje, stoga je preporučljivo biti oprezniji u ovom periodu i primjereno se odjenuti. U nastavku dana će otopliti, što će opštu sliku činiti ugodnijom.

U utorak 10.10.2017., u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni, prije podne, sunčano, uz postepeno naoblačenje poslije podne. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne magla. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 15 do 20, na jugu do 23 °C.

U srijedu 11.10.2017., u Hercegovini pretežno vedro. U Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 18 do 24 °C.

U četvratk 12.10.2017., u Hercegovini pretežno vedro. U Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 18 do 24 °C.

Autor: Fena