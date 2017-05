Prognoza vremena za naredne dane

Više oblačnosti danas se očekuje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne i Hercegovine. U drugoj polovini dana u većem dijelu BiH su mogući slabi lokalni pljuskovi. Padavine se ne očekuju u Krajini i većem dijelu sjevera Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24, a na jugu BiH od 24 do 28 stepeni.

U utorak će u BiH biti promjenljivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 8 i 12, a na jugu od 13 do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 24, na jugu do 27 stepeni.

U srijedu će u BiH biti promjenljivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će iznositi između 8 i 13, na jugu od 13 do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 24, na jugu BiH do 26 stepeni.

U četvrtak će biti pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Više padavina biće prijepodne. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu BiH do 18. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 20, na jugu BiH od 21 do 24 stepena.

U petak prognozira se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Padavine uglavnom u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 11, na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu BiH do 24, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

