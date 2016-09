Prognoza vremena za naredne dane

U Bosni i Hercegovini danas će, prije podne, preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, bez padavina na istoku Bosne. Grmljavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i ponegdje sjevernim područjima Bosne. Poslijepodne sunčanije, a slabe kiše može biti još lokalno na jugu. Vjetar, umjeren do pojačan, južni i jugozapadni.

Dnevne temperature iznosit će od 22 do 28 stepeni.

U nedjelju će, prijepodne, biti umjereno do pretežno oblačno, a poslijepodne pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana slaba kiša je moguća ponegdje na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Poslijepodne i u večernjim satima sa kišom, pjuskovima i grmljavinom u većini područija. Jutarnje temperature iznosit će od 11 do 17, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

U ponedjeljak će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 17 do 21, a dnevne od 14 do 19, na jugu od 20 do 23 stepena.

U utorak će u Bosni prijepodne, uglavnom, biti pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature kretat će se od 8 do 14, na jugu od 15 do 19, a dnevne od 14 do 20, na jugu od 21 do 26 stepeni.

U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature iznosit će od 6 do 11, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 17 do 22, na jugu od 23 do 28, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.