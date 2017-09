Prognoza vremena do kraja septembra: Za vikend stiže novo drastično pogoršanje…

Prema prognostičkim kartama, u periodu od 11. do 18. septembra očekuje se promjenljivo i nestabilno vrijeme, sa smjenama sunčanih i kišnih perioda. Veće količine padavina prognozirane su za Hercegovinu, najmanje za sjeveroistočnu Bosnu, navodi Federalni hidrometeorološki zavod.

Nakon kišnog početka sedmice, očekuje se par stabilnijih dana, uz duže sunčane intervale. Međutim, za vikend se prognozira novo pogoršanje vremenskih prilika koje će postepeno zahvatiti cijelu zemlju.

Temperaturni režim u sedmici pred nama neće se značajnije izmijeniti. Minimalne vrijednosti kretaće se od 11 do 15 °C u unutrašnjosti, na jugu do 19 °C. Sredinom sedmice, nakon par vedrijih noći, moguće su za 2 do 3 °C niže jutarnje temperature.

Maksimalne dnevne temperature dostizaće do 23 °C u unutrašnjosti, na sjeveru i u Hercegovini do 27 °C. Sredinom sedmice neznatno će opasti, u Bosni će dostizati između 18 i 20 °C, na jugu i u Posavini do 24 °C.

Od ponedjeljka, 18. septembra, pa sve do kraja mjeseca meteorolozi najavljuju slične vremenske prilike. Nakon nestabilnog vikenda, prvih par dana će također biti dosta promjenljivo, potom nešto sunčanije i sa manjim izgledima za padavine.

Prognoza vremena za naredna tri dana

U petak, 15. septembra, u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Krajini sa slabom kišom. U drugoj polovini dana, postupno razvedravanje. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano.

Vjetar slab do umjeren južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 24, na jugu zemlje od 24 do 27 stupnjeva.

U subotu, 16. septembra, sa zapada se očekuje umjereno povećanje oblačnosti u Bosni. Krajem dana i tokom večeri, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na jugu od 13 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27, na jugu i istoku do 30 stupnjeva.

U nedjelju, 17. septembra, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu od 13 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stupnjeva.