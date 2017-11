Proglašen žuti meteoalarm za Bosnu i Hercegovinu

U Sarajevu sunčano, uz postepen porast naoblake. Dnevna temperatura oko 13 stepeni Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH za danas je izdao žuto upozorenje zbog magle na području Sarajeva, Banjaluke, Tuzle, Bihaća, Prijedora, Foče i Višegrada.

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje postepeno naoblačenje. Jutarnje temperature kreću se od minus jedan do pet, a dnevne od 13 do 19 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano, uz postepen porast naoblake. Dnevna temperatura oko 13 stepeni Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH za danas je izdao žuto upozorenje zbog magle na području Sarajeva, Banjaluke, Tuzle, Bihaća, Prijedora, Foče i Višegrada.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa povremenom i slabom kišom. Padavine se očekuju, uglavnom, u drugom dijelu dana. Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od dva do osam, a dnevne od devet do 15, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.

U subotu, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne s maglom. Jutarnje temperature od nula do šest, a dnevne od 11 do 19 stepeni Celzijusa.

U nedjelju se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od dva do osam, a dnevne od 12 do 19 stepeni.

Za početak naredne sedmice prognozira se oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature od četiri do 10, a dnevne od 11 do 18 stepeni Celzijusa.