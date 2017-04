Prodaje se Titova palača u New Yorku

Jedna od posljednjih rezidencija zlatnog doba New Yorka, nekadašnje skrovište Josipa Broza Tita nakon pokušaja atentata 1963. godine, rezidencija srpskog veleposlanika u Ujedinjenim narodima, sada taj luksuzni stan prodaju za pedesetak milijuna dolara. Kako piše New York Post, nakon godina pregovora, predstavnici Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Makedonije postigli su dogovor o prodaji te luksuzne rezidencije koja zjapi prazna od ranih devedesetih. 1925. godine je rezidenciju kupila Emily Vanderbilt za 450.000 tadašnjih dolara. Priča se da je to bila prva stambena zgrada na Manhattanu gdje su bila izgrađena električna dizala. Usprkos nezamislivom bogatstvu tadašnjih vlasnika, djeci su govorili da ne trebaju prečesto koristiti ta dizala zato što svaka vožnja košta 25 centi.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Jugoslavija je kupila rezidenciju na četiristotinjak kvadrata od Vanderbiltovih za 300.000 dolara. Desetljećima je služila kao službena rezidencija jugoslavenskog veleposlanikapri Ujedinjenim narodima, a još uvijek nosi tragove Hladnog rata. Skriven je čitav jedan kat i ograđen metalnim Faradayevim kavezom kako bi spriječili prisluškivanje telefonskih razgovora. Nakon pokušaja atentata na Tita 1963. godine u hotelu Waldorf Astoria, jugoslavenski maršal skrio se upravo u tu rezidenciju iza debelih neprobojnih prozora. Samo dvije godine ranije, Tito je u jednoj od soba okupio vođe Indije, Indonezije, Egipta i Gane kako bi potpisali preliminarni dogovor o osnivanju Pokreta nesvrstanih.

Osim ove luksuzne nekretnine, uskoro će se u prodaji naći i zapušteni dupleks od dvjestotinjak kvadrata u derutnom stanju. Kako je Express već pisao, taj dupleks je napušten od odlaska posljednjeg jugoslavenskog veleposlanika. Bivšem domu jugoslavenskih ambasadora američki mediji vole pridavati važnost i tako što ga nazivaju Titovom rezidencijom ili Maršalovim stanom, još uvijek fascinirani jugoslavenskim vođom i njegovim lifestyleom, potpuno neočekivanim za komunističkog lidera. Čuvena je anegdota u kojoj je na primanju jedan gradonačelnik pitao Tita: “Danas ste najveći komunist na svijetu. Što bi se dogodilo da ste dvadesetih godina uspjeli iz Njemačke otići u Ameriku?” Tito mu je duhovito odgovorio, na zaprepaštenje prisutnih: “Bio bih najveći kapitalist.” New York Post pretpostavlja da bi mogao postići cijenu od oko 20 milijuna dolara, bez obzira na gotovo katastrofalno stanje same nekretnine.express

