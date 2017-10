Procurile fotografije iz sobe nakon masakra: Paddock je danima donosio kofere s oružjem, u sobi i oko nje postavio kamere…

Kada se penzionisani računovođa Stephen Paddock prijavio u sobu na 32. spratu hotela Mandalay Bay u Las Vegasu, ništa nije izgledalo neobično.

Rezervisao je sobu broj 32-135, koju je šerif Joseph Lombardo kasnije opisao kao najveći apartman s nesmetanim pogledom na grad.

Iz sobe se pružao pogled i na Route 91 Harvest Festival, trodnevni country festival na otvorenom koji se odvijao ni 400 metara od hotela.

U nedjelju navečer dok je 22.000 ljudi slušalo pjevača Jasona Aldeana, Paddock je razbio dva hotelska prozora u svojoj sobi – jedan sprijeda i jedan na uglu – pa zapucao na okupljenu gomilu, ubivši pritom najmanje 59 ljudi i ranivši na stotine ostalih. Napad je proglašen najsmrtonosnijom masovnom pucnjavom u američkoj istoriji.

Apartman

Zaposlenici hotela tvrde da nisu primijetili ništa sumnjivo u apartmanu, u kojem je Paddock skrivao čak 23 komada oružja. Arsenal je bio dobro skriven, kazao je pomoćnik šerifa, Todd Fasulo.

Tokom nekoliko dana napadač je u sobu unio više od deset kofera i vjeruje se kako je sve oružje donio sam. Prozori su se protezali čitavim apartmanom, koji je sadržavao dnevni boravak sa šankom i odvojenu spavaću sobu.

Fotografije iz sobe nakon masakra, koje je objavio Daily Mail, a koje su procurile od nekoga iz policije, prikazuju dvije vrste oružja, a u blizini je bio i tronožni stalak koji je ležao na tepihu. Pokraj je stajalo i nekoliko časopisa, a čahure su bile razbacane posvuda. Na jednoj od fotografija vidi se i dio leša za koji je potvrđeno da je Paddock.

Policija je zapečatila vrata apartmana, od kojih se jedna čine razvaljena.

Napad

Nakon što su u nedjelju navečer odjeknuli prvi pucnjevi, nekolicina ljudi je shvatila da napadač s visine sipa kišu metaka po gomili.

– Paljba dolazi s prozora – čuje se na audio snimci koju je objavio CNN. Pažnja se brzo preusmjerila na 32. sprat hotela Mandalay Bay.

– Ako ste napadač, odgovarat će vam da ste na povišenoj poziciji, stoga se ne bih čudio da se pojavi nekakva snimka na kojoj Paddock stoji na ulici i gleda prema gore, nastojeći procijeniti koji bi mu sprat najviše odgovarao za izvršenje napada, izjavio je CNN-ov sigurnosni analitičar Art Roddick.

– Možete vidjeti da su prozori razbijeni, jedan sprijeda i jedan s boka, što mu je dalo dva različita ugla za pucanje i to je pomno unaprijed isplanirao. Kao i prisutnost gostiju u susjednim sobama zbog čega policija nije mogla uzvratiti paljbu s ulice, pojasnio je Roddick.

Policijska operacija

Šerif Lombardo je pojasnio kako je izgledala policijska operacija.

– Naši su ljudi polako ušli u hotel i krenuli prema apartmanu. Šestorica policajaca krenula su gore liftom nakon što su obavili kratke konsultacije s hotelskim zaštitarima. Provjerili su sprat po sprat dok nisu locirali sobu. Prvi policajac je javio preko radio veze: ‘Nalazim se na 31. spratu hotela, i mogu čuti pucnjavu koja dolazi iz sobe sprat iznad nas’. Zatim su se približili sobi, napadač je počeo pucati na njih pa su se povukli i pričekali specijalce, ispričao je Lombardo.

Zamjenik šerifa Kevin McMahill kazao je kako su okružili dvije sobe, a onda su ubacili eksploziv i krenuli se suočiti s napadačem.

Međutim, unutar sobe, snajperist je ležao na podu mrtav, čini se kako se sam ubio prije nego su specijalci ušli.

– Za ovaj napad policija se nije mogla pripremiti. Ove ljude ubio je čovjek s 32. sprata s automatskom puškom i zaista ne znam kako se za takvo šta pripremiti – zaključio je McMahill.

On je u utorak navečer na press konferenciji pohvalio policiju na sjajno obavljenom poslu s obzirom na nevjerovatne okolnosti. Rekao je da je pucnjava trajala između 9 i 11 minuta, a otkrio je i da je Paddock instalirao tri kamere: dvije u hodniku koji vodi do njegovog apartmana, a jednu u ‘špijunku’ na vratima. Vjeruje se da je u sobi mogao vidjeti ko mu se približava te je stoga i zapucao kroz zatvorena vrata prema policajcima, kada su u prvom navratu došli do njega, pojasnio je McMahill.

Na spomenutoj konferenciji policija je objavila i nekoliko snimki koje su zabilježile kamere pričvršćene za odore policijskih službenika koji su se zatekli na mjestu pucnjave u općem metežu koji je nastao kada se začula rafalna paljba.