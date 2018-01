Prizor kao iz filma katastrofe: Pad meteora snimljen kamerom, izazvao zemljotres – VIDEO

Meteor koji je proletio iznad Michigana izazvao je zemljotres u tom području jačine dva stepena po Richterovoj skali.

Stručnjaci navode da je svjetlost koja se pojavila na nebu iznad Michigana u utorak uvečer i nešto što je zvučalo kao grmljavina ustvari bio meteor, prenosi AP.

Američko udruženje za praćenje meteora saopćilo je da je primilo stotine prijava o vatrenoj lopti koja se kretala iznad Michigana, kao i iznad Detroita, a da su prijave stizale i iz nekoliko drugih saveznih država te iz Ontarija u Kanadi.

Neki stanovnici Michigana prijavili su da su se njihove kuće tresle, a udruženje je saopćilo da je meteor ušao duboko u atmosferu prije nego što se raspao.

Geološki institut SAD-a saopćio je da je u Michiganu registrovao zemljotres jačine dva stepena.

Među državama SAD-a iz kojih su stizale prijave o meteoru bili su Illinois, Pennsylvania, Ohio, Indiana i Missouri.

Did you see the meteor!? How cool. Mike Austin sends this video from Southern Michigan. It lit up the sky for a few seconds! pic.twitter.com/jWx1xF6b0q

— Matt Rudkin (@MattRudkinWSBT) January 17, 2018