Pripremite kišobrane: Od danas ponovo padavine u BiH

Danas će u Bosni i Hercegovini, prije podne biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom poslije podneva, umjereno do pretežno oblačno i u cijeloj zemlji vjetrovito.mPoslijepodne ili u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, kao i u Posavina. U Hercegovini kiša krajem dana ili u večernjim satima. Vjetar umjeren do jak južnog smjera, a u Krajini na momente i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Hercegovini i u Krajini od 11 do 16, a najviša dnevna od 19 do 25 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno oblačno i vjetrovito. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 21 stupanj.

U petak će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje na zapadu, sjeverozapadu Bosne i većem dijelu Hercegovine. Poslije podne ili u večernjim satima padavine i ostatku naše zemlje. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na zapadu Bosne. Očekivana količina padavina u tim djelovima između 30 i 50 mm, lokalno i 60 mm. U ostalim područjima od 2 do 10 mm. U drugom dijeli dana razvedravanje u Krajini. Vjetar umjeren do jak, na momente sa olujnim udarima južnog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 13 do 16, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu i jugozapadu do 24 stupnja.

U subotu će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u istočnim i jugoistočnim područjima Bosne i većem dijelu Hercegovine. Tokom dana razvedravanje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a u ostalim područjima krajem dana ili u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevn od 10 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

Drugog dana vikenda, u nedjelju, očekuje se umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U jutarnjim satima uz nešto više oblaka u sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stupnja.

Prognoza za prvu sedmicu u maju

Prema aktuelnim sinoptičkim kartama, za prvomajske praznike, preovladavat će stabilno vrijeme. Kratkotrajni pljuskovi nisu isključeni, ali vjerovatnoća za pojavu pljuskova trenutno je mala. Jutrnje temperature bit će u laganom porastu a najviše dnevne neće prelaziti dvadeseti podiok. U periodu od 03.05. do 07.05. u Bosni i Hercegovini preovladavat će nestabilno vrijeme sa intezivnijim padavinama 06. i 07.05.