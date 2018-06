Prikupljeno više od 100 miliona KM nakon povećanja akciza na gorivo

Zastupnik Socijaldemokratske partije (SDP) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović najavio je da će ova stranka podržati izmjene Zakona o akcizama koje je u parlamentarnu proceduru uputio Klub Srpske demokratske stranke (SDS).

Ovim prijedlogom van snage bi se stavio zakon kojim su u decembru putarine povećane za 15 feninga te Magazinović dodaje da mu nije satisfakcija kao bloku koji se borio protiv povećanja akciza što su se upozorenja o poskupljenima ostvarila.

“Što sve ono što smo govorili u to vrijeme, da će doći do poskupljenja mnogo većih nego što je to iznos akciza, da će se raditi o lančanim poskupljenjima, sada se ostvarilo. Da imamo svoje ljude u Vijeću ministara i u vladama, inicirali bi da se vlade bave mjerama koje će pratiti sve ovo što se dešava na tržištu”, naglasio je.

Dopredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto (Hrvatska demokratska zajednica – HDZBiH) kazala je da je za ovaj prijedlog SDS-a koji traže da se zakon razmatra po hitnom zakonodavnom postupku čula iz medija.

Podsjetila je da je HDZ BiH učestvovao u donošenju i podržao Zakon o akcizama te da bi predložili neka druga rješenja da su mislili da treba raditi drugačije.

Zastupnik NDP-PDP-a Momčilo Novaković smatra da, osim obrazloženja koja su do sada data u javnosti, najznačajnije je to da danas na posebnom podračunu BiH ima više od 100 miliona KM koja “nismo znali podijeliti, a znali smo uzeti”.

“Očito je da ta sredstva nisu toliko potrebna kao što se priča da jesu. Evidentno je da distributeri na veliko zloupotrebljavaju ovu odluku jer su vrlo organizirano ušli u povećanje marži”, podvukao je Novaković.

Zastupnik Nezavisnog bloka (NB) Senad Šepić podsjetio je da je ova stranka prije mjesec dana predložila identičan tekst zakona samo u redovnoj proceduri, dodajući da bi se i njihov zakon trebao način na sjednici Doma zakazanoj za srijedu, 20. juna.

“Suštinski nema razlike između ta dva prijedloga. Prije pola godine bili smo protiv uvođenja akciza, a nakon toga smo predložili ograničavanje marži na gorivo”, kazao je i najavio da će podržati smanjenje akciza.

I on kao i Novaković utvrdili su da su razlozi zbog kojih su akcize usvojene sada po strani jer nema izgradnje cesta, novih zapošljavanja ni generiranja novih vrijednosti tako da sredstva koja su prikupljena stoje.

Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koje SDS predlaže stavio bi se van snage zakon kojim su u decembru prošle godine putarine povećane za 15 feninga plus PDV, što znači da bi cijene goriva po litru bile smanjene za 18 feninga ili 10 KM po rezervoaru.

Autor: Fena