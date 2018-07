Prikaz lokacije gdje se nalaze dječaci zarobljeni u pećini

Prema posljednjim informacijama iz Tajlanda, dječaci i njihov trener nalaze se četiri kilometra daleko od izlaza, od kojeg ih dijele gotovo u potpunosti potopljeni kanali.

U operaciji spašavanja učestvuje trinaest stranih i pet tajlandskih ronilaca. Po dvojica će biti u pratnji svakog dječaka, piše “N1“.

Ovaj vid spašavanja je veliki rizik pošto mnogi od dječaka ne znaju da plivaju i mogli bi da se uspaniče.

Podsjećamo, fudbalski tim, 12 dječaka uzrasta između 11 i 16 godina i njihov 25-godišnji trener tokom posjete pećini Tam Luang Nang Non 23. juna, ostali su zarobljeni nakon što su poplavljeni ulazi.

Grupa je pronađena nakon devet dana, ali nije izvučena zbog velike količine vode u pećini.

