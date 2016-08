Prijepodne sunčano, poslijepodne kiša

Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne postoje uslovi za slabe i kratkotrajne lokalne pljuskove.

Vjetar, u Bosni slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, slaba do umjerena, bura. Dnevne temperature od 27 do 33, na jugu od 32 do 35 °C.

U srijedu 31.08.2016., u većem dijelu naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Porast naoblake u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, poslije podne, može usloviti slabe lokalne pljuskove. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 26 do 32, na jugu od 30 do 34 °C.

U četvrtak 01.09.2016., sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne ponegdje u centralnim, jugoistočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine postoje uslovi za slabe pljuskove, rijetko praćene grmljavinom. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 26 do 31, na jugu od 30 do 34 °C.

U petak 02.09.2016., pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 26 do 31, na jugu od 30 do 34 °C.

Za dane vikenda pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 26 do 32, na jugu od 30 do 35 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

