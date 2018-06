Prijedorčanin sugrađanima podijelio 300 kilograma jagoda, jedini uslov da sami beru

Dalibor Jović, proizvođač jagoda iz Gomjenice kod Prijedora, sugrađanima je u nedjelju podijelio skoro 300 kilograma slatkih plodova, uz samo jedan uvjet – da s korpama dođu na njegovu plantažu i da jagode beru sami.

Velika gužva

– To su malo sitniji plodovi. Mogli smo i njih pobrati i prodati, doduše po nešto nižoj cijeni, ali sam odlučio da ih poklonim. Mogu odmah na trpezu, mogu u džem ili neki liker. Ko koliko ubere, neka nosi kući. Nama je sezona bila dobra, jagoda je odlično rodila pa je i to jedan od razloga zbog kojih sam htio počastiti Prijedorčane – kazao je Jović, na čijoj je plantaži, nakon što je vijest objavljena na društvenim mrežama, bila poprilična gužva.

Na plantažu se dolazilo i porodično, a sve je trajalo dok se jagoda s ove plantaže nije potpuno obrala.

Oglas na internetu

– Slučajno sam vidio oglas na internetu. Zvao sam odmah Dalibora, koji mi je potvrdio da je to tačno i pozvao me je da dođem na branje. Dobro je za one koji sebi ne mogu priuštiti jagode, pogotovo veće količine – kazao je Nikola Pećanac i pohvalio Jovićeve jagode, rekavši da su ekstra kvaliteta, piše “Avaz“.