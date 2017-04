“Prevara na internetu dovela me do ljubavi mog života…”

Da treba biti oprezan na internetu živi je primjer Emma Perrier. Nakon što se godinu dana dopisivala s muškarcem, shvatila je da nije onaj za kojega se predstavlja…

Emma Perrier (35) krajem 2015. pridružila se stranici Zoosk kako bi upoznala nove ljude. 35-godišnjakinja zbog radnog vremena nije mogla izlaziti, no uskoro nakon izrade korisničkog računa, to joj više nije predstavljalo problem. Visok, crn i zgodan muškarac javio joj se te uskoro postao njezina glavna maštarija, prenosi 24sata.hr

Nedugo nakon registracije, stupila je u kontakt sa zgodnim mladićem korisničkog imena Ronaldo. Iako ispočetka nisu pronalazili zajednički jezik, polako su se počeli zbližavati. Korisnik stranice koji se očito svidio Emmi, odmjereno je slao fotografije i tako održavao odnos. Tek nakon godinu dana dopisivanja, Emma je postala sumnjičava. Već neko vrijeme htjela se naći sa svojim ‘Ronnyjem’, no on je svaki put susret vješto izbjegavao. Kako se to već bilo dogodilo više puta, u maniri privatnog detektiva odlučila je istražiti svog ‘ljubavnika’. Ispostavilo se da je Ronaldo ustvari Alan Stanley, 55-godišnji radnik sa zapada Engleske.

– Bila sam slomljena te sam se odmah razboljela. Kada sam se oporavila od početnog šoka rekla sam Alanu da znam ko je. On mi se ispričao i kazao da je to radio zato što mu je dosadno i zato što je usamljen, kazala je Emma.

Iako bijesna, nije dopustila da joj prevara pokvari život. Umjesto da naganja 55-godišnjeg Alana odlučila je pronaći mladića čijim se fotografijama ovaj služio. Otkrila je da je lice koje ju je tako privuklo lice 35-godišnjeg modela iz Turske. U septembru prošle godine Emma mu je poslala poruku u kojoj je opisala kako je stariji muškarac koristio njegove fotografije kako bi je prevario i na taj način zaveo.

– Tresla sam se dok sam mu pisala poruku. Nisam mogla biti sigurna je li on čovjek sa fotografija niti sam bila sigurna je li dobra ideja javiti mu se i obavijestiti o krađi identiteta, prepričava djelatnica restorana.

Modelu iz Adane je očito, osim što ga je to razbjesnilo, istodobno i laskalo jer nakon tog razgovora s Emmom njihova komunikacija nije prestala. Adam joj je ispričao o svojim poslovnim planovima, a Emma je sve povjerovala da je on pravi čovjek koji stoji iza fotografija. Kada je njihov odnos postao ozbiljniji, ipak se u to morala uvjeriti. Nakon tri mjeseca s dopisivanja su prešli na videopozive, a nedavno se Adam preselio u London kako bi pokušao tamo ostvariti karijeru modela, a i okrunio svoje poznanstvo s Emmom – vezom.

– Dok sam ga čekala na aerodromu bila sam jako nervozna, i da, još uvijek nisam vjerovala da će se pojaviti baš on – čovjek s fotografija. Kada smo se ugledali, on se odmah nasmijao, a ja sam mu skočila u zagrljaj i zaplakala, ispričala je Emma nedavno engleskim novinama te izrazila nadu da će njezin primjer poslužiti ostalima i kao podsjetnik na oprez pri upoznavanju na internetu.

– Isprva sam mrzila Alana, bila sam bijesna kada sam saznala ko je on zapravo. Ali sada, mi smo mu zahvalni na tome što me prevario jer me to, evo, dovelo do ljubavi mog života.

Adam i Emma sada žive zajedno u predgrađu Londona. Adam radi na karijeri, a Emma i dalje u restoranu. Nedavno su odlučili zahvaliti čovjeku koji ih je spojio svojom zajedničkom fotografijom. Alan je tom prilikom za lokalne londonske medije kazao da čitavu stvar vrti i vrti u glavi, no da i dalje ne shvaća zašto je to sve učinio. Kazao je i kako mu je drago zbog para te da se nada da će ostati zajedno.