Predsjednik Srbije u Zagrebu: Vučić reagovao na provokacije “četnik-početnik”

Na pitanje novinarke TV Pink predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću je li vidio demonstrante povodom njegova dolaska u Zagreb i je li to normalno, on je odgovorio: – Vidim da su me nazivali četnikom-početnikom, ali htio bih svima u Hrvatskoj poručiti da ja nisam nikakav četnik, niti je to bio bilo ko u mojoj porodici.

Protesti su normalna stvar u demokratskim državama i ja se nisam nešto pretjerano uzrujao zbog ovog – rekao je Vučić i dodao da postoji mjesta za poboljšanje položaja Srba u Hrvatskoj.

Potom je na isto pitanje odgovorila i Grabar Kitarović.

– Protesti su demokratsko pravo, ali govor mržnje ne podržavam. Ne smije dozvoliti maloj grupi pojedinaca da utječu na ostale.

Novinar srpskog studija B, koji je spomenuo da je bilo problema zbog objave Vučićeve satnice i ture kretanja, ali i protesta, postavio je pitanje kako to da je došao u Hrvatsku ako zna da su mu ustaše “ubili dedu”:

– Prvo, Aleksandre, sigurnosnih problema nije bilo. A što se tiče uvreda, ja sam se na to samo nasmijao. Ja nemam nikakav problem, ako sam ja konj, baraba ili četnik. Slučajno mi niko nije bio četnik ni s majčine strane. Ja nisam ništa ni primijetio – rekao je Vučić.

