Poznati pjevač ispitan u policiji: Halid Muslimović se oglasio nakon optužbi da je pretukao ženu

Halid Muslimović izjavio je za Hayat.ba da je na poziv Policijske uprave Banja Luka dao izjavu istražnim organima nakon što ga je za nasilje optužila 45-godišnja žena.

Navodno su se posvađali 27. jula između dva i tri sata ujutro. Ona je ranije policiji kazala kako joj je popularni pjevač prijetio dok su se iz Kozarca vozili prema Banjoj Luci. Bio je nasilan, izjavila je, i rekao da će je pojesti mrak. Također je kazala da joj je Muslimović zadao nekoliko udaraca po licu i tijelu, te da ju je, po dolasku u Banja Luku, izbacio iz automobila.

Marija Markanović, portparol PU Banja Luka, potvrdila je da je prijava zaprimljena te da je Muslimović ispitan.

Međutim, popularni pjevač demantira navode 45-godišnje žene.

– Tačno je da smo iz Kozarca krenuli prema Banjoj Luci. Bila je pijana i, pošto se odranije poznajemo jer mi je radila turneje u Australiji, nisam htio da ide taksijem ili da je vozi neko koga dobro nepoznaje, pa sam je ja odvezao. Zapravo, ona je mene napadala u autu, a ne ja nju. Da budem do kraja iskren… Od početka je imala neke ambicije prema meni. Tražila je da se ne vraćam kući već da ostanem s njom u stanu u Banjoj Luci. Nisam pristao na to zbog čega se razbijesnila. Bila je u potpuno pijanom stanju. Stalno je tražila da stanem sa autom, izlazila napolje. U pripitom stanju nekoliko puta je udarila u auto, u vrata automobila. Izmislila je cijelu priču jer nisam htio „igrati“ kako je ona tražila. Nije tačno da sam je pretukao. Kao gospodin sam je dovezao do stana, želio sam da joj izađem u susret, i na kraju sam dobio neprijatelja. Bio sam u policiji i dao izjavu. Sve je slagala kako bi mi još više napakostila – kazao je Muslimović za Hayat.ba.

