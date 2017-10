Pozitivna priča iz Lukavca – Uz pamet, inovaciju i dosta truda i rada može se uspjeti i u BiH

Pozitivne priče rijetke su, no prijeko potrebne bh. društvu i privredi. Da se uz pamet, inovaciju i dosta truda i rada može uspjeti na domaćem tržištu pokazuje kompanija “LED Vision” iz Lukavca, na čijem čelu je Zlatan Imamović, 27-godišnji direktor, koji dokazuje da mladi u BiH imaju i volje i ideje za razvoj uspješnog biznisa.

Imamović, kako kaže, nikada nije razmišljao o odlasku van granica BiH i zaposlenju u stranoj državi, a njegova firma za proizvodnju LED rasvjete, koja iz godine u godinu bilježi značajan rast i razvoj, trenutno broji 10 zaposlenih. Planovi kompanije za naredni period su, naravno, povećanje proizvodnje, što znači nabavku novih mašina, proširenje proizvodne linije, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Upravo zahvaljujući “LED Visionu”, Lukavac će uskoro postati prvi grad u BiH koji će dobiti svjetleću “zebru”. Radi se o saobraćajnom znaku koji, ujedno, ima ulogu osvjetljenja pješačkog prijelaza u kontrastu osvjetljenja ulične rasvjete, a dolazi iz proširenog asortimana proizvoda firme “LED Vision”.

– U saradnji s finskom firmom, specijaliziranom za optička rješenja iz oblasti LED rasvjete, uspjeli smo dizajnirati svjetiljku koja će osvjetljavati područje pješačkog prijelaza, to jest “zebre”. Tako će učesnicima u saobraćaju omogućiti daleko veću preglednost i sigurnost. Nadamo se da ćemo znak na ulice Lukavca postaviti u sljedećih mjesec dana. Kako bi se projekat realizirao do kraja, potrebne se razne dozvole same opštine. Što se tiče realizacije projekta u drugim bh. gradovima, smatram da je rano da razmišljamo o tome- kaže direktor Zlatan Imamović, te dodaje da ovaj novi proizvod ima i dodatne opcije automatskog uključivanja ili isključivanja, kao i mogućnost povezivanja sa semaforom.

Napomenimo, “LED Vision” u BiH djeluje u saradnji sa partnerskom firmom Luminos d.o.o. Sarajevo, a iza sebe imaju niz uspješno realiziranih projekata na području opština Tešanj, Visoko, Ljubuški, Kakanj, Modriča, Zenica, ali i sa privrednim objektima i klijentima poput Step d.d., Unigradnja d.d., TMD group, SES d.o.o., Elnos BL d.o.o. i mnogih drugih. Nedavno je i Arcelor Mittal Zenica odlučio postojeću industrijsku rasvjetu u svojim postrojenjima zamijeniti svjetiljkama 100% bh-brenda “Luminos Premium”, a čiji proizvođač je “LED Vision”.

Kako ističe direktor kompanije Imamović, zajednički cilj ovih dviju kompanija jeste da zajedno uđu na europsko tržište.