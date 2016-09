Potresno pismo oca čija se kći ubila: ‘Silovali su je i snimali pa objavili na internetu, ljudi su čak…

Nakon tragične sudbine Tiziane Cantone, 31-godišnje Talijanke koja si je oduzela život nakon što je njezin intimni video objavljen na društvenim mrežama, doznali smo za još jedan sličan slučaj, koji je potresao Italiju.

Riječ je o 14-godišnjoj Carolini Picchio koja je počinila samoubojstvo u siječnju 2013. godine jer je doznala da je snimka seksualnog zlostavljanja u kojem je bila žrtva završila na Facebooku. Sada, nakon što se ubila Tiziana Cantone, oglasio se Carolinin otac.

Samoubojstvo kćeri

“Ja sam tata Caroline, one krasne djevojke koja nedostaje i meni i cijelom svijetu od one kobne noći u siječnju 2013. godine. Moja je kći imala samo 14 godina, a ubila se jer su je seksualno zlostavljali mladići tek nešto malo stariji od nje te sve to snimili i objavili na internetu. Sjećam se dobro te noći, jer sam otišao po nju.

Ujutro mi je rekla da se uopće ne sjeća što je radila prošle večeri.

Moja mala zvjezdica nije bila svjesna ničega. No, nakon nekoliko dana je doznala. Bacila se s balkona nakon što je vidjela 2600 ‘lajkova’, uvrede i vulgarnosti što je po njoj ispovraćao anonimni svijet s mreže. Ali, volio bih da razgovaramo o onima koji su odgovorni. Oduzeli su joj svijest i malo se zabavili. Tko zna, možda je to njima izgledalo sasvim normalno.

Još i danas, nakon njihovih priznanja, pitam se: jesu li doista bili svjesni podlosti onoga što rade? Izražena spoznaja nije uvijek stvarna i zato već mjesecima inzistiram da pokažu duboko kajanje, kao što su to i rekli na sudu.

Sudski epilog

Dobili su uvjetne kazne umjesto zatvorskih. U redu. Ako su procesuirali vlastitu krivnju, bilo bi dobro da to podijele s mladima u školama. Kada bih čuo da iskreno govore o zlu što su ga učinili bio bih siguran da su to doista i shvatili.

Kada na ovako tragičan način izgubiš kćer trebaš pronaći motiv da svako jutro ustaješ iz kreveta. Ja tri mjeseca nisam imao snage ni otvarati oči. Nakon toga sam si rekao da Carolina ne smije ostati samo jedna crtica u crnoj kronici, na koju se zaboravlja nakon čitanja. Zato danas živim za sve Caroline koje ne poznajem i koje se, na žalost, i u ovom trenutku nalaze s druge strane interneta.

Zakonski prijedlog o sprječavanju maltretiranja na internetu

Živim kako bih stvorio antitijela, za bolje društvo. Zalažem se za zakon kojim bi se uvela prevencija zlostavljanja na internetu, što ga je prva potpisala Carolinina bivša učiteljica iz glazbenog, senatorica Elena Ferrara. Naš nacrt zakona odnosi se samo na maloljetnike. Ostvarili smo i kontakte s Twitterom, Facebookom i Googleom te mnogima drugima kako bismo olakšali uklanjanje sadržaja koji maloljetnicima štete s društvenih mreža.

No, netko naš zakonski prijedlog želi proširiti i na punoljetne osobe pa se bojim da će to imati loše posljedice na dostupnost društvenih mreža u cjelini. Predvidjeli smo i protokol postupanja za slučajeve zlostavljanja na internetu kao i centar za prevenciju, koji je osmislio profesor Luca Bernardo. On bi uključivao i škole. Već je sve pripremljeno, no nema pomaka jer nedostaje sredstava. Zato svima od kojih mogu dobiti pomoć poručujem: slušajte svoje srce i cijenite napore jednog oca jer to čini u ime svoje kćeri koje više nema.

Primjer za budućnost

Ovo radim zbog svoje Caroline jer ono što se dogodilo mora imati barem nekakvog odjeka u budućnosti. Nema dana da ne mislim na nju, a gotovo svake noći mi dolazi u san. Vidim je i sad, ovdje, kako piše oproštajno pismo. Iako je otišla, zauvijek je ovdje. Upravo zbog nje svakog jutra ustajem”, napisao je na kraju Carolinin otac u pismu što ga je objavio Corriere della sera.