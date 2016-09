POTRAGA ZA NESTALIM DJEČAKOM IZ NIŠA JOŠ UVIJEK TRAJE – Majka očajna: “Nema ga nigdje, kao da je u zemlju propao“!

Desetogodišnji Sejda Malićević koji je jučer ujutro nestao nedaleko od svoje kuće u niškom naselju Beograd Mala, i dalje nije pronađen. Potragu za djetetom sprovodi srbijanska policija uz pomoć pripadnika Uprave za vanredne situacije Srbije, a za mališanom danonoćno tragaju njegova rodbina i prijatelji.

Najteže je Sejdinoj majci Dijani Jović koja ne prestaje da oplakuje nestalog dječačića, piše Telegraf.rs.

“Nema nigdje moga Sejde, kao da je u zemlju propao. Srce mi se cijepa, svakim satom sve mi je teže. Strahujem od najgoreg, a opet se nadam da je i dalje živ. Ne znam dokle ću izdržati bez njega. Možete da zamislite kako mi je kad želim i da je otet, samo da nije mrtav. Ako je i otet, možda će se nekada vratiti, ako je mrtav nikada više. Ako ga neko drži protiv njegove volje, ja ga molim da razumije majčinsku muku, da se smiluje našoj porodici i da ga pusti da dođe kući”, jadikovala je očajna žena.

Strahuje se i od najgoreg, da se Sejda utopio u Nišavi, pa je potraga usmjerena i na rijeku.

“Čitav dan i noć smo proveli pretražujući Nišavu, od Tvrđave do Popovca smo sve pretražili, sa nama su bili i vatrogasci, ali nismo našli ništa. Još nam je gore zbog glasina koje se šire naseljem da su pronađene njegove stvari, da je negdje viđen, to nam da nadu, a onda se ispostavi kao neistina. Ne znamo gdje više da ga tražimo, i Nišavu smo pretraživali od muke jer više nismo znali šta da radimo iako on nije imao običaj da ide do rijeke. Došli smo malo da se odmorimo, pa idemo opet, da zamijenimo ove ljude koji ga od jutros traže. Nećemo odustati dok ne saznamo šta mu se desilo”, priča Sejda Malićević, deda po ocu nestalog djeteta.

On isključuje mogućnost da je mališanu neko naškodio.

Srbijanska policija je saopštila da je u toku intenzivna potraga za nestalim djetetom.