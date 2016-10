Posljednja predsjednička debata Clintonove i Trumpa: Pljuštale optužbe…

Trump je pokušao preokrenuti silazni trend svoje kampanje no, po prvim reakcijama analitičara, to u ovoj debati nije uspio.

Republikanski kandidat Donald Trump odbio je na posljednjoj debati s demokratskom protivnicom Hillary Clinton, održanoj noćas po europskom vremenu, reći da će priznati rezultate predsjedničkih izbora 8. novmebra, što je izazvalo oštre reakcije analitičara.

“Reći ću vam tada, držat ću vas u napetosti”, kazao je Trump objašnjavajući da će pričekati dok ne odluči jesu li rezultati legitimni. Hillary Clinton je odgovorila: “Neka bude jasno što je rekao i što to znači: on ocrnjuje, on ponižava našu demokraciju i ja sam zgrožena time da bi netko tko je kandidat jedne od dviju velikih stranaka zauzeo takvo stajalište”.

U žestokoj debati, koja se ovaj puta više usmjerila na politička pitanja u odnosu na ranije debate, Trump je optužio kampanju Hillary Clinton da je orkestrirala seriju optužujućih izjava žena koje su tvrdile da ih je milijarder neprimjereno seksualno napadao.Trump je kazao da su sve te priče “potpune laži” i sugerirao je da iza njih stoji Clinton. Njezinu kampanju nazvao je “ljigavom”.

“Mislim da su ili željne slave ili je to učinila njezina kampanja, ja mislim da je to njezina kampanja”, kazao je Trump. Clinton je rekla da su žene odlučile progovoriti nakon što je Trump u prethodnoj debati rekao da nikad nije nepozvan navalio na neku ženu.

“Donald misli da ga ponižavanje žena čini većim. On napada njihovo dostojanstvo, njihov osjećaj vrijednosti i ne mislim da postoji žena koja ne zna kako je to”, rekla je Clinton. Ona je navela i druge manjine kojima je Trump učinio zlo.

“To je obrazac. Obrazac podjela, vrlo mračne i na mnoge načine opasne vizije naše zemlje u kojoj potiče na nasilje, u kojoj aplaudira ljudima koji navaljuju i guraju i udaraju na njegovim skupovima. To nije Amerika”, poručila je.

Trump je pokušao preokrenuti silazni trend svoje kampanje no, po prvim reakcijama analitičara, to u ovoj debati nije uspio. Njujorški biznismen je govorio kako se boji da će izbori biti namješteni i pozvao je svoje pobornike da patroliraju biralištima kako bi spriječili izborne prijevare.

Tijekom 90 minuta kampanje dvoje kandidata imalo je argumentirane rasprave o pobačaju, pravu na oružje i imigraciji. Snažno su se sukobili oko utjecaja ruskog predsjednika Vladimira Putina na američke izbore i Clinton je Trumpa nazvala marionetom ruskog predsjednika, a Trump je kazao da je Putin mnogo puta nadmudrio Clinton.

Clinton je kazala kako je Trump odbio osuditi Putina i Rusiju za nedavne kibernetičke napade. “On radije vjeruje Vladimiru Putinu nego američkim obavještajnim službama koje su položile zakletvu da nas brane”, kazala je Clinton.

Trump je odbio sugestije da je blizak Putinu, no kazao je kako bi imao bolje odnose s ruskim vođom od Hillary Clinton. “O meni je kazao lijepe stvari. Prema njoj nema poštovanja, nema poštovanja prema našem predsjedniku i reći ću vam da smo u ozbiljnoj nevolji.” Clinton je odgovorila da je to zato što bi radije imao “lutka za predsjednika SAD-a”. “Ne, ti si marioneta. Putin je nadmudrio nju i Obamu na svakom koraku”, odgovorio je Trump.

Clinton je kazala i da se Trump ponašao vrlo “kavalirski” s nuklearnim oružjem i ne bi mu trebalo povjeriti šifre za to oružje.

Kandidati su kazali i da bi u Vrhovni sud imenovali kandidate koji zastupaju njihova stajališta o pravu na pobačaj odnosno zabrani pobačaja. Trump je kazao kako bi njegov kandidat za suca Vrhovnog suda štitio ustavni amandman koji daje pravo nošenja oružja dok po njemu Clinton želi u stvari ukinuti taj ustavni amandman. Ona je odgovorila da podupire pravo na nošenje oružja, ali želi osnažiti propise kako ne bi stradavala djeca.

Clinton i Trump nisu se rukovali ni na početku ni na kraju debate održane na sveučilištu Nevada u Las Vegasu. Trump je tijekom debate, kad je Clinton komentirala njegovo neplaćanje poreza, ustvrdio: “kakva opaka žena”. Ta je izjava odmah izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama pa analitičari procjenjuju da će Trump zbog toga izgubiti još glasova žena, što bi moglo u konačnici presuditi izbore.

Hillary Clinton po anketama vodi i na nacionalnoj razini i u saveznim državama u kojima je bilo neizvjesno tko će pobijediti.

Dvoje kandidata sukobilo se i oko optužbi da je Clinton kao državna tajnica od 2009. do 2013. pogodovala donatorima obiteljske zaklade Clinton. Ona je tvrdila da nema dokaza o sukobu interesa dok je Trump ponavljao da bi fondacija trebala vratiti milijune dolara koje je dobila od zemalja poput Saudijske Arabije i Katara.

“To je zločinački pothvat”, rekao je Trump, a Clinton je odgovorila da bi rado usporedila fondaciju Clinton s fondacijom Trump koja je među ostalim kupila dva metra visok kip Donalda Trumpa.

Do noćašnje debate svaki četvrti mladi Amerikanac bio je toliko nezadovoljan onime što nude predsjednički kandidati da bi između Trumpa i Clinton radije izabrao – udar meteora.

