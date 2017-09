Poslije Irme, nova opasnost na Floridi: Aligatori i zmije slobodno šetaju ulicama – VIDEO

Nakon što je uragan Irma pogodio Floridu i poplavio brojna naselja, na ulicama je primjećen nesvakidašnji prizor.

Naime, ljudi su mogli vidjeti aligatore koji se slobodno šetaju, što je izazvalo veliku paniku među lokalnim stanovništvom.

Na Twitteru je osvanuo video na kojem se vidi aligator kako prelazi ulicu i zalazi među drveće.

Međutim, ova stvorenja nisu jedina opasnost na koju stanovnici Floride moraju da obrate pažnju.

Zvaničnici su upozorili sve da su sada poslije uragana čak i zmije na slobodi, prenosi metro.co.uk. Odjeljenje za zdravstvo na Floridi je obavijestilo stanovnike da je veliki broj divljih živoitnja sada na slobodi zbog uragana Irma.

Uragan Irma je oslabio nakon što je pogodio obalu Floride, bio je na niovu tropske oluje, a sada je posttropski ciklon.

Alligator seen in downtown Melbourne between Hurricane Irma-spawned storms (video by fire department employee) @Florida_Today @USATODAY pic.twitter.com/N3j81hENaT

— Rick Neale (@RickNeale1) 10. rujna 2017.