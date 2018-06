Posla u struci za Jasminu nije bilo: Profesorica engleskog jezika je sada uspješni poljoprivrednik

Nakon što je izgubila nadu da će se ikada zaposliti u struci, kao profesorica engleskog jezika i književnosti, Jasmina Šoše Ćušić se okrenula projektu samozapošljavanja. Prije dvije godine odlučila je pokrenuti ekološki uzgoj voća i povrća bez upotrebe štetnih hemijskih tvari.

“Svi poslovi koje sam radila nisu bili vezani za moju struku, i u određenom momentu sam shvatila da moram da iskoristim ono što imam, a ono što sam imala jeste zemlja, plastenici, ljubav prema poljoprivredi koja je u mene usađena već odavno, tako da sam pokrenula na FB-u prodaju povrća kojeg smo u tom momentu imali i to je sve vuklo jedno drugo, ljudi su prepoznali kvalitet”, objasnila je Jasmina, prenosi N1.

Potencijal u ideji uzgoja ekološkog voća i povrća uvidjeli su njeni prijateljii iz inostranstva koji su odlučili da ih finansijski podrže. Trenutno obrađuju oko 140 duluma zemlje. U cijeli proces uključeno je 22 ljudi.

Jasmina je ukazala kako sada sedam porodica živi od poljoprivrede.

“Tu je sedam porodica koje isključivo žive od poljoprivrede, jedna od mojih ideja kad sam krenula sa svim ovim je bila ta da pokušam da pomognem malim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju savjesti u svojoj proizvodnji, koji jako paze kako tretiraju svoje voće i povrće, htjela sam njima dati priliku, i da se pokaže kako mogu živjeti od svog rada”, rekla je.

Uzgajaju različite sorte voća i povrća na dvije lokacije, u Višićima kod Čapljine i u Nevesinju gdje su počeli izgradnju prvog ekološkog voćnjaka u Hercegovini.

“U sezoni bude otprilike od 25 do 30 različitih kultura, godišnje dođemo do 90 kultura otprilike. To su sve sezonske biljke voće i povrće koje se mogu veoma lahko uzgajati na našim prostorima. Uzgajamo kako gdje koje kulture uspijevaju, neke bolje uspijevaju u Nevesinju kao što je krompir, luk, cvekla, i luk, tako da to sadimo gore, a ostale kulture u Višićima”, naglasila je Jasmina.

Pored svježeg voća i povrća, proizvodi džemove, pekmeze, sokove, kao i kisele salate. Njeni glavni kupci su mlade mame, ali i starije osobe koje osim što žele da se hrane zdravo, vole mogućnost dostave proizvoda na kućnu adresu. A u budućnosti za cilj ima širenje i konstantno napredovanje, priča nam Jasmina, te otkriva da uskoro otvara i svoju prvu trgovinu u Mostaru s ekološkim voćem i povrćem.

