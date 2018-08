Porodična tragedija: Sakib naočigled trudne kćerke nožem usmrtio suprugu

Sakib C. (58) nožem je usmrtio suprugu M. C. poslije žestoke svađe u Smederevskoj Palanci u romskom naselju Kolonija i to na naočigled njihove trudne kćerke. Sakib je, kako pišu srbijanski mediji, imao zabranu prilaska supruzi koja je istekla neposredno pred zločin.

Tragedija se dogodila u subotu oko 19 sati u porodičnoj kući u naselju Kolonija u Smederevskoj Palanci. Prema riječima poznanika, ubistvu je prethodila žestoka svađa, koja se završila tragedijom kakvu to naselje ne pamti.

– Sakib je uzeo nož i nekoliko puta ubo svoju suprugu u njihovoj porodičnoj kući. Najprije su počeli da se svađaju i vrijeđaju, a zatim je nastao haos. Sakib je ženu optuživao da ga vara, što je ona negirala. Međutim, to nije zaustavilo nasilnika da je izbode. Najgore od svega je to što je tu bila i njihova trudna kćerka, koja ima svega 18 godina. Bila je u dvorištu kada je čula vrištanje. Kada je uletkela, već je bilo kasno. Imala je šta da vidi, majku u lokvi krvi kako se bori za poslkednji dah. Imaju i sina od 14 godina, ali on nije bio tu u trenutku zločina – navodi izvor blizak istrazi.

Kako navode lokalni mediji navode da je otac navodno poslao sina u prodavnicu neposredno prije zločina. Jedan od poznanika kaže da je osumnjičeni ranije imao zabranu prilaska supruzi.

– Sakib je često bio nasilan prema ženi i stalno su se svađali. Ženu je uporno optuživao da ga vara. Neko vrijeme nije bio tu jer je imao zabranu prilaska baš zbog porodičnog nasilja. Nedavno mu je zabrana ukinuta i došao je kući, a zatim je nastavio da kinji nesretnu ženu – kaže jedan od poznanika.

Mikaela je od zadobijenih povreda preminula odmah na mjestu zločina. Prema riječima svjedoka, pozvana je Hitna pomoć, ali ženi nije bilo spasa. Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt, dok se Sakib sam predao policiji i ispričao šta je uradio. Njemu je određen pritvor.

Autor: Alo.rs