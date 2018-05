Porodica se zahvalila Malijcu: Nije gledao skrštenih ruku, bio je hrabar

Porodica malog dječaka koji je visio s balkona na četvrtom spratu zgrade u Parizu zahvalila se hrabrom Malijcu koji je spasio dijete.

“On je istinski heroj”, rekla je dječakova baka za Mamoudouha Gassamu, koji se popeo preko četiri sprata kako bi spasio dječaka. Otac koji je trebao čuvati dječaka otišao je u kupovinu, a povratak kući otkazao je zbog igrice Pokemon Go, rekli su istražitelji, prenosi BBC.

Oca sada očekuju optužbe zbog toga što se nije brinuo o djetetu, a majka ističe kako njen suprug nije navikao da se sam brine o djetetu. Dječak je napustio Reunion gdje je živio s majkom i bakom prije tri sedmice i preselio se kod oca koji radi u Parizu. Majku će također ispitati socijalna služba.

“Ne mogu opravdati to što je moj suprug uradio. Ljudi kažu kako se to moglo dogoditi bilo kome i da se već dogodilo mnogim ljudima. Moj sin je imao sreće”, rekla je njegova majka.

“Srećom gospodin Gassama je znao kako da dođe do mog unuka. Tu je bilo mnogo ljudi, ali on nije samo gledao skrštenih ruku. Popeo se do četvrtog sprata i to je zaista nevjerovatno. Bio je jako hrabar”, rekla je druga dječakova baka.

Podsjetimo Mamoudouh Gassama je dobio medalju za hrabrost od predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, a dobit će i francusko državljanstvo, kao i posao vatrogasca.

Autor: radiosarajevo.ba