Porodica ga sahranila, a onda se on nakon dva mjeseca pojavio na vratima!

Meksikanac Miguel Angel Gomar De Luna (74) prošle je godine pobjegao iz staračkoga doma.

Njegova ovisnost o alkoholu bila je jača od njega, tako da je otišao usred zime, a nekoliko mjeseci kasnije porodica je primila poziv policije.

Objasnili su im da su naišli na poprilično raspadnuto tijelo koje je odgovaralo opisu njihovog člana porodice, piše 24sata.hr.

Fotografije tijela pokazali su njegovoj kćerki Luceri Gomar Ramos. Iako ga nije mogla raspoznati, potpisala je da je to njen otac jer joj je rečeno kako neće moći preuzeti tijelo ukoliko službeno ne potvrdi da je to zaista on.

Kćerka nesretnog Miguela nije željela riskirati pa je ubrzo organizirana njegova kremacija i sahrana. Dva mjeseca nakon sahrane, krajem februara ove godine, porodica je primila još jedan poziv.

“Vaš je otac i djed ipak živ. Policija ga je pronašla na ulici dok je prosjačio novac kako bi mogao kupiti još koju bocu alkohola.

Miguela su još istoga dana doveli kući i to potpuno pijanog s povojem oko glave jer je, čini se, pao na glavu usred višemjesečnih pijanstava.

“Oni su mislili da sam mrtav, ali ja samo hodam i hodam, rekao je pred kamerama Miguel, a porodica je sretna iako se još oporavlja od pozitivnog šoka.

No, sada ih čeka mnogo birokracije. Treba se utvrditi čije su tijelo kremirali, kao i Miguelu vratiti identitet s obzirom da je pravno proglašen mrtvim.