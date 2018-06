Popularna hrvatska destinacija zabranila konzumiranje alkohola u javnosti: Kazne su visoke, pripazite!

Također, isti zakon predviđa i kazne za one koji pijanoj osobi prodaju alkohol, tako da bi prodavači i prodavačice u trgovinama, kada im pijana osoba dođe kupiti alkohol, o tome trebali obavijestiti policiju

Konzumiranje alkohola na javnim površinama koje nisu u zakupu za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti od jučer je u Šibeniku zabranjeno. Takvu odluku inicirala je policija, a usvojili su je u srijedu šibenski gradski vijećnici, no ostaje vidjeti tko će je i kako provoditi u praksi – piše Slobodna Dalmacija.

Tom odlukom stvoren je pravni okvir za postupanje komunalnih redara i policijskih djelatnika na održavanju javnog reda i mira, a kazne za ispijanje alkohola na javnim gradskim površinama su sto eura.

– Na ispijanje alkohola na javnim površinama već su nam se tužili građani, a i mi smo uočili taj problem u redovnim policijskim postupanjima, stoga smo predložili zabranu konzumacije alkohola na javnim mjestima – kazala je glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor.

Također, isti zakon predviđa i kazne za one koji pijanoj osobi prodaju alkohol, tako da bi prodavači i prodavačice u trgovinama, kada im pijana osoba dođe kupiti alkohol, o tome trebali obavijestiti policiju.

Iako je donošenje zabrane konzumacije alkohola na javnim površinama u Odluku o komunalnom redu Šibenika načelno dobra stvar, Kosor ističe da od samog kažnjavanja nema neke velike koristi već je potrebno ući u srž problema.

– Nažalost, kad pričamo o alkoholu na javnim mjestima, uvijek je tu riječ o istim ljudima i istim mjestima. To su ljudi kojima kazna baš ništa ne znači jer ne nemaju kako platiti niti bi im to bila namjera, a ni sami nisu svjesni da imaju problem. Možemo mi fizički maknuti te ljude i odvesti ih da prespavaju u policiji, ali to nije rješenje – rekla je glasnogovornica šibenske policije.

Ona ističe da policija, kada istu osobu zatekne u tom prekršaju više puta, o svemu obavijesti Centar za socijalnu skrb koji tada dalje postupa, jer je riječ o ljudima koji su prepušteni sami sebi i nesvjesni svog problema.

– Nije nam cilj pisati kazne nego pomoći ljudima, samo kako pomoći onome koji pomoć ne želi i misli da mu ne treba – istaknula je Kosor.

Najpoznatija “ekipa sa zidića” je ona na Starom pazaru koja se tamo redovito druži ispijajući pivo, a nova pravila previše ih ne brinu.

– Nama je ovo postala tradicija i ne razumin kome zapravo smetamo jer mi tu ne radimo nikakav nered. Drugo je kad se okolo piša, stvara buka i radi nered, ali mi to ne radimo. Mi samo sidimo i pijemo svoje pive jer nemamo novca za popit pivu od 18 kuna u kafiću – jednoglasna je ekipa.