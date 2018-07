Ponovo kiša: U BiH danas pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima.

Očekivana količina padavina u tim područjima je od 20 do 40 l/m2, lokalno i do 60 l/m2. Vjetar slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a na momente i pojačan.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu od 24 do 29 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 22 stepena

Autor: Avaz