PONIZILA JE PRLJAVOG ČOVJEKA JER JE MISLILA DA JE BESKUĆNIK: Onda se on predstavio i propala je u zemlju od sramote!

Endi Ros iz Vankuvera doživio je neprijatnost dok je stajao u jednoj prodavnici.

Ovaj bivši bolničar, koji danas radi na građevini, bio je na putu kući kad je odlučio da svrati u prodavnicu iako mu je lice bilo prljavo. Primijetio je da ga jedna djevojčica posmatra.

Dok je djevojčica još zurila, njena majka uperila je prstom u njega i rekla joj:

– Eto, zato treba da ideš u školu.

Endija majčino učenje kćerke da ljude treba suditi prema izgledu nije impresioniralo pa im je prišao i rekao ko je i čime se bavi.

– Sljedeće je naša konverzacija: Prvo, ja sam vrlo obrazovani prljavi čovjek. Ne samo da imam srednju školu nego i diplomu fakulteta te brojne sertifikate s dodatnog obrazovanja. Pretpostaviti da sam needukovan zbog mog izgleda je prilično glupo.

Drugo, ako govorite kćerki da ostane u školi jer imam tetovaže po rukama, to će podtaknuti njenu kreativnost i maštu. Opet, u suprotnosti s vašim stavom. Ponosim se svojim tetovažama i umjetnošću koju je Forest Bejtmen stavio na moje tijelo.

Treće, ako mislite na kapu (koju nemam sad), vjerovatno je ne razumijete. Ja sam suvlasnik firme “Evergrin Stejt autdors” i ponosim se time, a podržavam i pravo na odgovorno posjedovanje oružja.

I posljednje, ja sam izabrao rad u građevini. Ponosim se time što gradim Ameriku i uživam u svom poslu. Pokušao sam raditi u kancelariji to nije za mene. Volim raditi svojim rukama i biti u prirodi. To nekad znači da ćete se zaprljati. Dobro zarađujem, imam plaćene doprinose i mogu zaraditi za svoju porodicu. Tako da moj izgled ne reflektuje moju inteligenciju ili obrazovanje – napisao je on na društvenim mrežama, prenosi “Espreso“.