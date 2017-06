Policija se oglasila o napadu kod džamije u Londonu

Britanska policija objavila je u ponedjeljak kako je još uvijek prerano reći je li smrt do koje je došlo kod džamije u Londonu doista izazvana napadom vozača kombija koji se zaletio u okupljene koji su izlazili iz džamije.

“Napad se dogodio u trenutku dok je čovjek dobivao prvu pomoć na licu mjesta, nažalost taj čovjek je umro”, rekao je viši nacionalni koordinator antiterorističkih službi Neil Basu. “Bilo kakva uzročna veza između napada i smrti biti će predmet istrage. Još je prerano reći je li čovjekova smrt rezultat napada”, kazao je Basu.

On je dodao kako je još uvijek rano reći koji je motiv za napad imao napadač, no da incident ima sve oznake terorističkog napada te da su sve žrtve muslimani. Po njegovim riječima, niko drugi nije osumnjičen vezano uz napad osim samog vozača koji je uhićen, a policija nije našla nikakvih dokaza o tome da se je prije napada na poprištu događaja zbio napad nožem.

Nakon napada koji se dogodio u noći s nedjelje na ponedjeljak jedna je osoba izgubila život, osmero ljudi je odvedeno u bolnice, a dvjema osobama bila je pružena pomoć na mjestu događaja. Po riječima Basua, dvije osobe u ozbiljnom su stanju. “Osumnjičeni je vrlo brzo i na miran način predan policiji”, kazao je koordinator pohvalivši lokalnu zajednicu. To pokazuje da će “Londončani djelovati zajednički kako bi se zaštitili i to će raditi na način koji ne ide na ruku teroristima”.

Londonski gradonačelnik Sadiq Khan ocijenio je u ponedjeljak da napad izveden na ljude koji su izlazili iz džamije predstavlja napad na zajedničke vrijednosti. “Poput strašnih napada u Manchesteru, na Westminsteru i London Bridgeu i ovo je napad na naše zajedničke vrijednosti tolerancije, slobode i poštovanja”, kazao je on u izjavi. On je najavio kako će biti raspoređene dodatne policijske snage kako bi se osigurala sigurnost zajednice, posebno one koja prati sveti mjesec ramazan.