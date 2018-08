Policajka na cesti zaustavila neobično vozilo, a onda se šokirala kada je vidjela ko je za volanom!

Na našoj planeti događaju se zaista nevjerovatne stvari. Neke su one smiješne koje rado volimo vidjeti, no nažalost dešavaju se i one loše, s negativnim ishodom. Na sreću, u ovoj priči radi se o jednoj prilično komičnoj situaciji…

Naime, policija je u Kanadi na jednoj prometnoj cesti zaustavila ‘batmobil’, vozilo popularnog superjunaka – batmana! No da stvar bude još smješnija, iz batmobila je bukvalno iskočio batman, odnosno čovjek koji je bio obučen u njegov kostim.

Snimka je u rekordnom roku postala viralna.