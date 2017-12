Policajci bacili Pernara na pod, on vikao: Neka cijela Hrvatska vidi HDZ-ovu politiku (VIDEO)

Ivan Pernar jutros se nalazi na jednoj deložaciji, a o svemu izvještava na svom Facebooku.

“Uživo iz Črnomeljskog puta 3, gdje se deložira porodica Gračanin zbog kredita Zagrebačke banke”, napisao je Pernar i emitirao video.

No, kako se čini iz videa, policajci Pernaru nisu dopustili da dođe do kuće. On se s njima posvađao.

– Želi se deložirati jedna porodica koja nije mogla vratiti kredit. U Hrvatskoj navodno postoji sloboda govora, ali javnosti se ne dozvoljava da snima ono što se događa. Deložacija je zakazana u deset sati – rekao je Pernar u uvodu. Na deložaciji se nalazi i Ivan Vilibor Sinčić.

– Pitanje je je li moguće da policija može blokirati cestu i da će uhapsiti saborskog zastupnika – rekao je Pernar, snimajući policiju na cesti.

Onda je pokušao proći. No, policija mu nije dopustila.

– Neka cijeli svijet ovo vidi. Neka cijela Hrvatska vidi što se ovdje događa. Pustite me da prolazim ulicom, ja sam saborski zastupnik. Neka cijela Hrvatska vidi ovu politiku HDZ-a – vikao je Pernar.

Policajci su ga lako savladali.

– Pogledajte represiju na saborskog zastupnika, pogledajte ovo što se događa. Pogledajte kako izgleda fašizacija društva pod Andrejom Plenkovićem – rekao je Pernar.

Na drugoj snimci, onoj koju je emitirao Živi zid, vidi se kako su policajci spriječili Pernara da prođe prema kući.

Autor: Index.hr