Pokušao da ubije ženu jer se zadržala u gradu, pa u očaju skočio kroz prozoe

“Milica se zadržala u gradu duže nego što je planirala i nego što mu je rekla da će ostati. Dalibor je bio ubijeđen da ga laže i vara, iako je u gradu bila sa kćerkom.”

Miličina sestra Katarina Savićević Drapšin kaže da je upravo to bio razlog tragedije koja se u utorak dogodila na Novom Beogradu, kada je Dalibor Skočo (41) napao nožem suprugu Milicu i povrijedio i njihovu ćerku A. (13) koja je pokušala da ga odgurne od majke. Nakon incidenta, Dalibor je skočio kroz prozor sa petog sprata na beton. Sutradan je u bolnici podlegao povredama, piše Blic.

Do još jedne u nizu svađa tokom 14 godina zajedništva došlo je u utorak, kada se Milica nešto duže zadržala u gradu sa kćerkom A. (13) i sestričniom K. (7), koja ih je posjetila za praznike.

– Kao i za ljetni, i za ovaj raspust moja kćerka je došla kod njih u posetu. Njih tri prošetale su se Trgom otvorenog srca, tržnim centrom i bile su u restoranu. Međutim, zadržale su se nešto duže od planiranog i tada je Dalibor rekao mojoj kćerki da ga Milica vara i laže i da će je ubiti – priča Miličina starija sestra Katarina.

Tada ih je, dodaje Katarina ono što joj je ispričala Milica, Dalibor napao.

– On je krenuo na Milicu, nije istina da je ikada bio nasilan prema djeci. Kćerku je odgurnuo i tom prilikom je povrijedila prst. Moja kćerka je vrištala i sakrila se ispod kreveta – priča Katarina.

Ubrzo su u stan došli policija i Hitna pomoć. Katarina dodaje da misli da tragedije možda ne bi ni bilo da se njen zet nije uplašio policajaca.

– Greška policajca, koji je tada bio sa njima u stanu, bila je što je Daliboru koji je bio u rastrojenom stanju rekao da mu za to što je uradio slijedi par godina u zatvoru. To se dešavalo u dnevnoj sobi, a kada je to čuo, pošto je veliki stan, Dalibor im je pobjegao i zatrčao se ka trpezariji i kuhinji. Otvorio je prozor u kuhinji i skočio – priča Katarina.

Hitna pomoć odmah je odvezla povređenog Dalibora na reanimaciju u Urgentni centar.

Kako kaže sestra napadnute žene, Milicu je nakon svega napao Daliborov otac.

– Pitao je: “Da li si sad sretna?” i prijetio riječima: “Platićeš mi za ovo”. Policija je Milici rekla da se skloni i da je bolje da ne ide u Urgentni da vidi muža – kaže Katarina.

Dalibor je sutradan, u srijedu, preminuo u bolnici.

– Milica niti je vidjela svog muža, niti ga je identifikovala. Ako izuzmemo ovo što se dogodilo, oni su bili veoma dugo zajedno i imaju dvoje predivne dece. Milica i kćerke su dobro sada, ona se sklonila na jedno mjesto u Beogradu sa djecom sada dok se ne promijeni brava njihovom stanu – dodaje Katarina.

Kako dodaje, i njena sedmogodišnja kćerka je i dalje u šoku, a Katarina za Dalibora i dalje ima riječi hvale.

– Nikakav razlog za ovo osim ljubomore nije imao, njen novi posao bila mu je rak rana… – kaže Katarina.