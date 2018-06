Pokušao da opljačka radnju, i postao HIT NA INTERNETU

Da krađa ni u jednom slučaju ne bi trebalo da bude opcija na teži način se uvjerio jedan lopov iz Mančestera koji je ostao zaključan u radnji koju je htio da opljačka.

Radnik u radnji Royals Taverns Ltd. uočio je lopova pa je zaključao vrata radnje, a on je potrčao stepenicama na sprat u namjeri da pronađe izlaz. Ugledao je prozor, razbio ga je i izašao kroz njega. Prilikom skoka sa tende na kojoj je stajao pao je na pod i slomio ruku, a čitavu situaciju je kamerom snimio 43-godišnji Džonaton Lignum koji je u to vrijeme bio u prijateljevom stanu preko puta radnje.

Video je objavio na Facebooku gdje je odmah postao hit, i pregledalo ga je hiljadu ljudi.

– Bio sam kod prijatelja kada sam primijetio da se roletne na prozoru preko puta miču. Tada sam vidio muškarca kako pokušava da izađe napolje. Uzeo sam mobilni telefon i krenuo sam da snimam. U padu je slomio ruku, znam zato što su mi to rekli ljudi koji ga poznaju. Policija ga je uhapsila malo kasnije na tramvajskoj stanici, ispričao je 43-godišnjak za Unilad, prenosi “Srbija Danas“.